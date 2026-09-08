Ікра з баклажанів, рецепт якої стане порятунком у сезон овочів, готується в аерогрилі всього за 25 хвилин — без довгого тушкування біля плити та зайвої олії.

Сезонні страви з баклажанів легко приготувати навіть без плити: «лінива» овочева ікра в аерогрилі запікається всього за 25 хвилин, тож стояти біля плити та перемішувати не доведеться.

Завдяки циркуляції гарячого повітря овочі рівномірно запікаються, зберігаючи соковитість і природну солодкість. Для приготування підійде спеціальна таця для соте, силіконова форма або звичайна чаша аерогриля, застелена пергаментом.

Інгредієнти для ікри з баклажанів

На чотири порції знадобиться:

4 молоді баклажани;

2 невеликі помідори;

2 болгарські перці;

2–3 столові ложки рослинної олії;

сушений часник та сушене орегано — до смаку;

сіль і перець — до смаку.

Як приготувати ікру з баклажанів

З помідорів обов'язково зніміть шкірку: зробіть хрестоподібний надріз, обдайте плоди окропом і очистіть — або просто тонко зріжте ножем. М'якоть наріжте середніми кубиками.

Молоді баклажани теж поріжте кубиком: шкірку можна не знімати, адже з нею страва набуває виразнішого запеченого смаку. Для делікатнішої текстури її можна частково зрізати.

У глибокій мисці змішайте баклажани з томатами, додайте олію, сіль, перець, сушений часник та орегано. Ретельно перемішайте та викладіть овочеву масу у форму аерогриля. Встановіть таймер на 15 хвилин.

Поки томати й баклажани запікаються, наріжте болгарський перець більшими шматочками. Через 15 хвилин акуратно перемішайте овочі, викладіть зверху перець і поверніть страву в аерогриль ще на 10 хвилин.

Готову страву можна подавати як теплий гарнір, самостійну легку вечерю або як холодну намазку на підсушений хліб чи тости.

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