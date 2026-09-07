Рівненщина отримала з держбюджету 23,3 млн грн на створення та облаштування житла для переселенців. Кошти вже розподілили між громадами.

Безкоштовне житло для ВПО у Рівненській області розширять новими прихистками — громади отримали 23,3 млн грн державної субвенції на облаштування житла для переселенців.

Про надходження коштів повідомили у Рівненській ОВА, як передає «Рівне Медіа». Нині в області проживає понад 42 тисячі внутрішньо переміщених осіб, тож створення належних умов для їхнього проживання залишається одним із ключових завдань громад.

Йдеться про державну субвенцію на створення та облаштування житла для евакуйованих і внутрішньо переміщених осіб. У 2026 році Рівненщина отримала 23,3 млн грн на формування фондів тимчасового та підтриманого проживання, а також на заходи із забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості.

«Це не просто кошти на ремонт приміщень. Це можливість перетворити будівлі, які роками не використовувалися або потребували оновлення, на комфортне житло для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки», — зазначила заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська.

За результатами роботи тимчасової комісії кошти вже розподілені між окремими громадами. Важлива умова проєктів — безбар'єрність: щонайменше 20% житлових місць мають бути адаптовані для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Йдеться про облаштування пандусів, підйомників і широких дверних прорізів.

Що це означає для переселенців

Формування фондів тимчасового та підтриманого проживання дозволить громадам перетворити нежитлові та занедбані будівлі на готові помешкання для людей, які втратили житло через війну. Частину коштів спрямують на забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості, де такі приміщення часто простоюють роками.

Окрім житла, на щотижневій нараді з питань соціального захисту обговорили розвиток патронатної послуги в громадах та формування переліку актуальних потреб у соціальній сфері відповідно до запитів мешканців.

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