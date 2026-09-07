За останній місяць українці вдвічі збільшили онлайн-замовлення продуктів тривалого зберігання: попит на крупи зріс у 2,2 раза, на консерви — у 1,7 раза, а середній чек у цих категоріях додав до 35%.

Ризик дефіциту продуктів в Україні відчули й онлайн-магазини: за останній місяць українці вдвічі збільшили замовлення продуктів тривалого зберігання в інтернеті. Люди скуповують бакалію та консерви ящиками, а середній чек у цих категоріях зріс до 35%.

Про таку тенденцію свідчать дані маркетплейсу Prom.ua, на які посилається видання Delo.ua. Головна причина ажіотажу — російські удари по продовольчих складах і розподільчих центрах, після яких покупці прагнуть сформувати вдома запас їжі.

Які продукти українці купують найбільше

Найпомітніше зріс попит на крупи — у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом торік. Середній чек тепер становить 529 гривень, що на 35% більше, ніж рік тому. Найчастіше до кошика додають вівсяну, гречану та пшеничну крупу, а також рис.

Істотно додали в популярності й консерви: кількість замовлень збільшилася в 1,7 раза. Середній чек у цій категорії зріс майже на третину — до 870 гривень. Улюбленцями покупців стали тунець, томатна паста, кілька в томатному соусі, тушковане м'ясо та готові м'ясні продукти.

Активно скуповують і борошно — кількість замовлень зросла майже в півтора раза. У середньому на таку покупку витрачають 574 гривні, а до кошика найчастіше кладуть традиційне пшеничне борошно вищого та першого ґатунку.

Попит на рослинну олію збільшився на 41% рік до року, хоча середній чек не змінився і становить 736 гривень. Крім соняшникової, замовляють також ріпакову олію, причому нерідко одразу великими тарами і ящиками. Найменший приріст показали сублімати та їжа швидкого приготування — плюс 27% за середнього чека 704 гривні; тут лідирує вермішель швидкого приготування.

Що кажуть у владі про загрозу дефіциту

Зростання онлайн-закупівель відбувається на тлі останніх російських атак на продовольчу інфраструктуру. За даними Delo.ua, через обстріли в Україні вже знищено близько 90% складів для зберігання продовольства. Зокрема, за останні дні пошкоджень зазнали склади та розподільчі центри Roshen, "Аврори", "Фори", "Коло" та Varus.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства натомість запевняють: загрози голоду чи системного дефіциту продовольства немає. Україна має достатні запаси для внутрішнього ринку, а овочі борщового набору вирощені в достатній кількості.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, ритейл і виробники вже перебудовують логістику — переходять на прямі поставки від виробника до магазинів або використовують дрібніші розосереджені склади. Тому в магазинах тимчасово може бути менший асортимент окремих товарів, але це не означає їхньої відсутності.

Чи варто робити запаси продуктів

Перебудова логістики й децентралізація складів потребуватимуть додаткових транспортних витрат, однак, за оцінками Мінагрополітики, це призведе лише до незначного зростання цін — максимум до 2,5%. Робити запаси базових продуктів більше ніж на місяць наразі немає потреби: тижневого або місячного резерву цілком достатньо.

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