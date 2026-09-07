Салат з огірків на зиму, рецепт якого тримається на короткому прогріванні та правильному маринаді, — це хрустка заготівля «Зимовий король», що готується без стерилізації лише за 30 хвилин.

Салат з огірків на зиму без стерилізації — це хрустка заготівля «Зимовий король», у якій вирішальними є коротке прогрівання та правильний маринад. Саме така технологія дозволяє огіркам не розм'якнути і зберегти щільну текстуру навіть після кількох місяців зберігання.

Інгредієнти для салату з огірків на зиму

Салат з огірків на зиму, рецепт якого ми подаємо нижче, потребує простого набору продуктів: 2 кілограми огірків, 500 грамів цибулі, великий пучок свіжого кропу, 200 мілілітрів оцту 9%, 150 мілілітрів олії, 150 грамів цукру та 50 грамів солі. Для аромату додають 15–20 горошин чорного перцю і 3–4 лаврові листки.

Цього набору вистачає на 4 порції, а весь процес займає близько 30 хвилин активного часу. Головний секрет — не перетримати овочі на вогні, щоб вони лишилися хрусткими.

Як приготувати салат з огірків на зиму

Спершу огірки замочують у холодній воді на 2 години, після чого нарізають кружальцями. Цибулю ріжуть півкільцями, а кріп дрібно січуть. Овочі змішують із сіллю і лишають на 1–2 години, щоб вони пустили сік.

Далі все перекладають у каструлю, додають цукор, олію, оцет, перець і лавровий лист. Суміш доводять до кипіння та варять 4–5 хвилин після того, як огірки змінять колір.

Як закрити та зберігати заготівлю

Готовий салат разом із маринадом розкладають у підготовлені банки, за бажанням стерилізують і герметично закривають кришками. Потім банки перевертають догори дном, лишають до повного охолодження і зберігають у прохолодному темному місці.

Чому салат лишається хрустким

Огірок — одна з найдавніших культурних рослин: його вирощували в Південній Азії ще в давнину, а згодом він поширився по всьому світу. Салати на кшталт «Зимового короля» спираються на давню традицію консервування овочів у солоному або оцтовому середовищі.

Оцет, сіль і спеції тут виконують ту саму роль, що й у старовинних способах консервації: вони допомагають зберегти врожай без холодильника. Взимку така заготівля особливо доречна до картоплі або м'ясних страв.

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