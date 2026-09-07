Рецепт пасти з куркою за 10 хвилин ми вже публікували — а карбонара з куркою вимагає іншого підходу: її кремовий соус тримається на яйцях і сирі, а не на вершках.
Карбонара — італійська класика, яку люблять за насичений смак і швидкість приготування. Цей рецепт карбонари з куркою виходить ще ситнішим, але соус залишається ніжним і шовковистим, як і належить оригіналу. Головне — не дати яйцям згорнутися в омлет.
Інгредієнти для карбонари з куркою
- спагеті — близько 300 г (рахуючи приблизно 75 г на дорослу порцію);
- оливкова олія — 1 столова ложка;
- часник — 1 зубчик, розрізаний навпіл;
- панчета — 77 г;
- куряче філе — 1 грудка, нарізана смужками;
- яйця — 2 штуки;
- грана падано — 100 г, дрібно натертий, плюс ще трохи для подачі;
- вершкове масло — 1 столова ложка;
- чорний мелений перець — до смаку.
Як приготувати карбонару з куркою: покроково
Крок 1. Відваріть спагеті згідно з інструкцією на пакуванні. Тим часом розігрійте оливкову олію на пательні та обсмажте розрізаний навпіл часник і панчету до хрусткої скоринки. Додайте смужки курячого філе й коротко обсмажте, поки вони лише приготуються всередині. Часник вийміть і викиньте.
Крок 2. В окремій мисці збийте яйця з дрібно натертим грана падано та чорним перцем.
Крок 3. Додайте до пательні з панчетою та куркою пару столових ложок води з-під спагеті разом із вершковим маслом. Злийте пасту й викладіть її в пательню.
Крок 4. Влийте яєчну суміш, зніміть пательню з вогню та швидко перемішайте, щоб яйця приготувалися від жару пасти, але не згорнулися в омлет. Розкладіть карбонару по теплих тарілках і за бажанням притрусіть додатковим сиром.
Подавайте карбонару з куркою одразу, поки соус кремовий і гарячий. До неї чудово пасує зелений салат. Якщо готуєте на чотирьох, пам'ятайте: повна пачка спагеті (500 г) — це забагато, тож відміряйте приблизно по 75 г на дорослу порцію.
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