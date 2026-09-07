Вареники з вишнями — це домашня класика, яку особливо смачно готувати в сезон стиглих ягід. Секрет ідеальних вареників — у м'якому еластичному тісті зі сметаною, яке легко розкочується і не рветься під час ліплення.

Рецепт домашніх вареників з картоплею ми вже публікували — а вареники з вишнями готуються на такому самому ніжному тісті, яке легко розкочується та не рветься. Це класика, яку хочеться робити щоліта, коли з'являються стиглі ягоди: солодка начинка чудово поєднується з м'яким домашнім тістом.

Інгредієнти для вареників з вишнями

1 велике яйце;

2 ст. ложки сметани;

180 мл води та 300 мл молока 2% жирності (або 240 мл води та 240 мл незбираного молока);

5 склянок пшеничного борошна (приблизно 600 г) + ще близько 1 склянки (приблизно 120 г) для підсипання;

вишні для начинки — за потреби;

цукор і сметана — для посипання та подачі.

Як приготувати вареники з вишнями: покроково

1. У мисці збийте яйце зі сметаною до однорідності.

2. Влийте молоко і воду, перемішайте.

3. Лопаткою поступово втручайте борошно — по 1 склянці за раз.

4. Викладіть тісто на присипану борошном поверхню. Вимішуйте його, підсипаючи борошно за потреби, доки воно не стане м'яким і не перестане липнути до рук (знадобиться ще близько 1 склянки борошна). Вимішуйте 6–8 хвилин. Не додавайте занадто багато борошна, інакше тісто стане жорстким.

5. Накрийте тісто мискою і залиште за кімнатної температури приблизно на 1 годину.

6. Розділіть тісто на 4–6 частин. Працюйте з однією частиною, решту тримайте накритою плівкою, щоб вона не обвітрилася.

7. Сформуйте зі шматка тіста валик і наріжте невеликі шматочки. Присипте дошку й качалку борошном і розкачайте кожен шматочок у кружечок завтовшки близько 3 мм і діаметром близько 7,5 см.

8. Викладіть на кружечок вишні, складіть тісто навпіл у формі півмісяця і щільно защипніть краї пальцями.

9. Доведіть велику каструлю підсоленої води до кипіння. Викладайте готові вареники в киплячу воду. Після того як вони спливуть, варіть ще 2–3 хвилини, потім вийміть шумівкою в миску.

10. Повторіть кроки 7–9 з рештою тіста.

Готові вареники з вишнями присипте цукром, щоб вони не злипалися, і подавайте зі сметаною. Якщо хочете заморозити про запас, викладіть сирі вареники на дошку і покладіть у морозилку відкритими; коли вони замерзнуть, перекладіть у пакет і щедро присипте борошном — так вони зберігаються місяцями.

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