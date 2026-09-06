Швидкий рецепт вафель — лише один приклад страви, яку готують за лічені хвилини, і ліниві чебуреки теж не потребують зайвого клопоту.
Ліниві чебуреки без зайвого жиру — ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою. У цьому рецепті зовсім не використовується олія, а начинку роблять із нежирного курячого фаршу та моцарели.
Ліниві чебуреки: простий рецепт
Для приготування знадобляться найпростіші інгредієнти:
- тортилья — 4 шт.;
- фарш з філе стегна курки — 400 г;
- цибуля — 150 г;
- рублена зелень — 10 г;
- сіль, перець та кунжут — до смаку;
- моцарела — 40 г;
- яйце — 1 шт.
Час приготування страви — 50 хвилин. У 100 грамах готових чебуреків міститься 179 калорій, 13 г білків, 6 г жирів та 16 г вуглеводів. Вага всієї порції складає 870 грамів.
Легкий спосіб приготування
Для чебуреків найкраще підійде куряче стегно, яке варто очистити від жиру та перемолоти у фарш разом із цибулею. Додайте пучок зелені, сіль, перець і все ретельно перемішайте.
На половину тортильї викладіть і розмажте фарш, а краї змастіть збитим яйцем. Зверху на фарш можна трохи присипати нежирною моцарелою.
Накрийте другою половиною тортильї та гарно защіпніть краї. Зверху тортилью також змастіть яйцем і присипте кунжутом.
Випікайте чебуреки при 180°C протягом 20–25 хвилин — і страва готова. Подавати їх можна зі сметаною або свіжими овочами.
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