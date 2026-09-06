Ліниві чебуреки — це рецепт смачної страви без смаження та зайвого жиру, яку можна приготувати всього за 50 хвилин. Для начинки використовують нежирний курячий фарш та моцарелу.

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Ліниві чебуреки без зайвого жиру — ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою. У цьому рецепті зовсім не використовується олія, а начинку роблять із нежирного курячого фаршу та моцарели.

Ліниві чебуреки: простий рецепт

Для приготування знадобляться найпростіші інгредієнти:

тортилья — 4 шт.;

фарш з філе стегна курки — 400 г;

цибуля — 150 г;

рублена зелень — 10 г;

сіль, перець та кунжут — до смаку;

моцарела — 40 г;

яйце — 1 шт.

Час приготування страви — 50 хвилин. У 100 грамах готових чебуреків міститься 179 калорій, 13 г білків, 6 г жирів та 16 г вуглеводів. Вага всієї порції складає 870 грамів.

Легкий спосіб приготування

Для чебуреків найкраще підійде куряче стегно, яке варто очистити від жиру та перемолоти у фарш разом із цибулею. Додайте пучок зелені, сіль, перець і все ретельно перемішайте.

На половину тортильї викладіть і розмажте фарш, а краї змастіть збитим яйцем. Зверху на фарш можна трохи присипати нежирною моцарелою.

Накрийте другою половиною тортильї та гарно защіпніть краї. Зверху тортилью також змастіть яйцем і присипте кунжутом.

Випікайте чебуреки при 180°C протягом 20–25 хвилин — і страва готова. Подавати їх можна зі сметаною або свіжими овочами.

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