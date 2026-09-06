Ленивые чебуреки — это рецепт вкусного блюда без жарки и лишнего жира, которое можно приготовить всего за 50 минут. Для начинки используют нежирный куриный фарш и моцареллу.

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Ленивые чебуреки без лишнего жира — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой. В этом рецепте совсем не используется масло, а начинку делают из нежирного куриного фарша и моцареллы.

Ленивые чебуреки: простой рецепт

Для приготовления понадобятся самые простые ингредиенты:

тортилья — 4 шт.;

фарш из филе бедра курицы — 400 г;

лук — 150 г;

рубленая зелень — 10 г;

соль, перец и кунжут — по вкусу;

моцарелла — 40 г;

яйцо — 1 шт.

Время приготовления блюда — 50 минут. В 100 граммах готовых чебуреков содержится 179 калорий, 13 г белков, 6 г жиров и 16 г углеводов. Вес всей порции составляет 870 граммов.

Лёгкий способ приготовления

Для чебуреков лучше всего подойдёт куриное бедро, которое нужно очистить от жира и перемолоть в фарш вместе с луком. Добавьте пучок зелени, соль, перец и всё тщательно перемешайте.

На половину тортильи выложите и размажьте фарш, а края смажьте взбитым яйцом. Сверху на фарш можно немного присыпать нежирной моцареллой.

Накройте второй половиной тортильи и хорошо защипните края. Сверху тортилью также смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.

Выпекайте чебуреки при 180°C в течение 20–25 минут — и блюдо готово. Подавать их можно со сметаной или свежими овощами.

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