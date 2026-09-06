Быстрый рецепт вафель — лишь один пример блюда, которое готовят за считанные минуты, и ленивые чебуреки тоже не требуют лишних хлопот.
Ленивые чебуреки без лишнего жира — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой. В этом рецепте совсем не используется масло, а начинку делают из нежирного куриного фарша и моцареллы.
Ленивые чебуреки: простой рецепт
Для приготовления понадобятся самые простые ингредиенты:
- тортилья — 4 шт.;
- фарш из филе бедра курицы — 400 г;
- лук — 150 г;
- рубленая зелень — 10 г;
- соль, перец и кунжут — по вкусу;
- моцарелла — 40 г;
- яйцо — 1 шт.
Время приготовления блюда — 50 минут. В 100 граммах готовых чебуреков содержится 179 калорий, 13 г белков, 6 г жиров и 16 г углеводов. Вес всей порции составляет 870 граммов.
Лёгкий способ приготовления
Для чебуреков лучше всего подойдёт куриное бедро, которое нужно очистить от жира и перемолоть в фарш вместе с луком. Добавьте пучок зелени, соль, перец и всё тщательно перемешайте.
На половину тортильи выложите и размажьте фарш, а края смажьте взбитым яйцом. Сверху на фарш можно немного присыпать нежирной моцареллой.
Накройте второй половиной тортильи и хорошо защипните края. Сверху тортилью также смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.
Выпекайте чебуреки при 180°C в течение 20–25 минут — и блюдо готово. Подавать их можно со сметаной или свежими овощами.
Ранее Politeka сообщала, рецепт гуляша в одной кастрюле: быстрая версия любимого блюда.
Также Politeka сообщала, кабачки по-корейски: быстрый рецепт пикантной закуски, как на рынке.
Как сообщала Politeka, домашняя колбаса без оболочки: простой рецепт, который легко повторить.