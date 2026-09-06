Домашний майонез без консервантов можно взбить даже без техники — судья «МастерШеф» Владимир Ярославский показал простой рецепт, для которого не нужен блендер, а лишь обычный венчик и несколько доступных продуктов.
Ингредиенты для майонеза без блендера
Для густого домашнего соуса понадобятся продукты, которые есть почти на каждой кухне:
- 1 свежее куриное яйцо;
- 200 мл рафинированного подсолнечного или оливкового масла;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки сахара;
- щепотка черного молотого перца — по желанию.
Как приготовить майонез без блендера
Главный секрет — все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Поэтому яйцо и масло стоит достать из холодильника за 20–30 минут до начала, иначе соус может не загустеть.
В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте горчицу, лимонный сок, соль, сахар и перец. Взбейте массу венчиком до однородности. Дальше — самый ответственный момент: начинайте вливать масло буквально по каплям, не переставая энергично взбивать венчиком.
Когда смесь начнет густеть и светлеть, масло можно вливать уже тонкой струйкой, не прекращая перемешивать. За 2–3 минуты масса превратится в густой, нежный майонез без блендера, который по вкусу не уступит магазинному.
Как хранить домашний майонез
Готовый соус переложите в чистую стеклянную банку, плотно закройте крышкой и держите в холодильнике не дольше 3–5 дней. Поскольку в рецепте нет консервантов, лучше готовить небольшими порциями — ровно столько, сколько планируете использовать в ближайшие дни.
Такой майонез подходит к овощным салатам, бутербродам, запеченному картофелю, мясным блюдам и домашним бургерам.
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