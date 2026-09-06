Судья «МастерШеф» Владимир Ярославский показал рецепт домашнего майонеза без блендера, который легко приготовить за несколько минут из доступных продуктов.

Домашний майонез без консервантов можно взбить даже без техники — судья «МастерШеф» Владимир Ярославский показал простой рецепт, для которого не нужен блендер, а лишь обычный венчик и несколько доступных продуктов.

Ингредиенты для майонеза без блендера

Для густого домашнего соуса понадобятся продукты, которые есть почти на каждой кухне:

1 свежее куриное яйцо;

200 мл рафинированного подсолнечного или оливкового масла;

1 чайная ложка горчицы;

1 столовая ложка лимонного сока;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сахара;

щепотка черного молотого перца — по желанию.

Как приготовить майонез без блендера

Главный секрет — все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Поэтому яйцо и масло стоит достать из холодильника за 20–30 минут до начала, иначе соус может не загустеть.

В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте горчицу, лимонный сок, соль, сахар и перец. Взбейте массу венчиком до однородности. Дальше — самый ответственный момент: начинайте вливать масло буквально по каплям, не переставая энергично взбивать венчиком.

Когда смесь начнет густеть и светлеть, масло можно вливать уже тонкой струйкой, не прекращая перемешивать. За 2–3 минуты масса превратится в густой, нежный майонез без блендера, который по вкусу не уступит магазинному.

Как хранить домашний майонез

Готовый соус переложите в чистую стеклянную банку, плотно закройте крышкой и держите в холодильнике не дольше 3–5 дней. Поскольку в рецепте нет консервантов, лучше готовить небольшими порциями — ровно столько, сколько планируете использовать в ближайшие дни.

Такой майонез подходит к овощным салатам, бутербродам, запеченному картофелю, мясным блюдам и домашним бургерам.

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