Салат цезар готують без майонезу — з йогуртовою заправкою він виходить легшим за класичний, але не менш смачним.

Рецепт грецького салату з фетою ми вже публікували — а салат цезар готується за зовсім іншим принципом, хоч і належить до тієї ж категорії легких страв.

Салат цезар — один із найпопулярніших салатів у світі: хрустка салата ромен, хрумкі грінки, пармезан і насичена заправка з часником та анчоусами. Класичний варіант готують із майонезом або сирими яєчними жовтками, але цей рецепт салату цезар пропонує легшу альтернативу — заправку на основі йогурту, яка зберігає ту саму пікантну смакову гаму, проте виходить менш калорійною та без сирих яєць.

Інгредієнти для салату цезар

Для заправки:

240 г йогурту грецького або звичайного, жирністю від 2%

приблизно 35 г пармезану, тертого

2 столові ложки лимонного соку (~30 мл)

2 чайні ложки анчоусної пасти або дрібно порізаних анчоусів

1-2 зубчики часнику, тертого

1/4 чайної ложки соли

1/4 чайної ложки чорного меленого перцю

Для грінок:

приблизно 225 г хліба на заквасці (sourdough), нарізаного кубиками

3 столові ложки оливкової олії (~45 мл)

сіль і перець за смаком

2 зубчики часнику, тертого (за бажанням)

Для салату:

1 качан салату ромен

приблизно 25 г пармезану, тертого або нарізаного тонкими пластинками

Як приготувати салат цезар: покроково

У середній мисці змішайте йогурт, тертий пармезан, лимонний сік, анчоусну пасту, часник, сіль і перець. Добре розмішайте віночком або вилкою і поставте заправку в холодильник.

Розігрійте духовку до 180°C і застеліть протилежний лист пергаментом. Викладіть кубики хліба, полийте оливковою олією, посипте сіллю та перцем і перемішайте руками. Розподіліть кубики рівним шаром і випікайте грінки для салату цезар 20 хвилин до золотистого кольору, один раз перемішавши в процесі.

Наріжте салат ромен, покладіть у сушарку для зелені, добре промийте і повністю просушіть — це важливо, щоб заправка не стала рідкою, а грінки не розм'якли.

Перекладіть підготовлену зелень у велику салатницю і перемішайте з 2/3 заправки. Додайте зверху грінки, тертий пармезан і решту 1/3 заправки.

Обережно перемішайте салат цезар щипцями і подавайте одразу після приготування.

Заправку та зелень для салату цезар можна зберігати окремо в холодильнику до 2 днів, а вже готовий салат краще споживати негайно — так грінки залишаться хрусткими. Зайві грінки зберігайте в герметичному контейнері в сухому прохолодному місці до тижня. Якщо хочете зробити страву ситнішою, додайте скибочки запеченої курячої грудки — вийде повноцінний салат цезар з куркою.

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