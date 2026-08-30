Рецепт грецького салату з фетою ми вже публікували — а салат цезар готується за зовсім іншим принципом, хоч і належить до тієї ж категорії легких страв.
Салат цезар — один із найпопулярніших салатів у світі: хрустка салата ромен, хрумкі грінки, пармезан і насичена заправка з часником та анчоусами. Класичний варіант готують із майонезом або сирими яєчними жовтками, але цей рецепт салату цезар пропонує легшу альтернативу — заправку на основі йогурту, яка зберігає ту саму пікантну смакову гаму, проте виходить менш калорійною та без сирих яєць.
Інгредієнти для салату цезар
Для заправки:
- 240 г йогурту грецького або звичайного, жирністю від 2%
- приблизно 35 г пармезану, тертого
- 2 столові ложки лимонного соку (~30 мл)
- 2 чайні ложки анчоусної пасти або дрібно порізаних анчоусів
- 1-2 зубчики часнику, тертого
- 1/4 чайної ложки соли
- 1/4 чайної ложки чорного меленого перцю
Для грінок:
- приблизно 225 г хліба на заквасці (sourdough), нарізаного кубиками
- 3 столові ложки оливкової олії (~45 мл)
- сіль і перець за смаком
- 2 зубчики часнику, тертого (за бажанням)
Для салату:
- 1 качан салату ромен
- приблизно 25 г пармезану, тертого або нарізаного тонкими пластинками
Як приготувати салат цезар: покроково
У середній мисці змішайте йогурт, тертий пармезан, лимонний сік, анчоусну пасту, часник, сіль і перець. Добре розмішайте віночком або вилкою і поставте заправку в холодильник.
Розігрійте духовку до 180°C і застеліть протилежний лист пергаментом. Викладіть кубики хліба, полийте оливковою олією, посипте сіллю та перцем і перемішайте руками. Розподіліть кубики рівним шаром і випікайте грінки для салату цезар 20 хвилин до золотистого кольору, один раз перемішавши в процесі.
Наріжте салат ромен, покладіть у сушарку для зелені, добре промийте і повністю просушіть — це важливо, щоб заправка не стала рідкою, а грінки не розм'якли.
Перекладіть підготовлену зелень у велику салатницю і перемішайте з 2/3 заправки. Додайте зверху грінки, тертий пармезан і решту 1/3 заправки.
Обережно перемішайте салат цезар щипцями і подавайте одразу після приготування.
Заправку та зелень для салату цезар можна зберігати окремо в холодильнику до 2 днів, а вже готовий салат краще споживати негайно — так грінки залишаться хрусткими. Зайві грінки зберігайте в герметичному контейнері в сухому прохолодному місці до тижня. Якщо хочете зробити страву ситнішою, додайте скибочки запеченої курячої грудки — вийде повноцінний салат цезар з куркою.
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