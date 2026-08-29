Мобілізація в Україні триває, і з 1 вересня частина чоловіків може втратити відстрочку, навіть якщо її було оформлено законно. Розповідаємо, хто зберігає право на відстрочку, а кому статус можуть анулювати.

Мобілізація в Україні та правила ТЦК знову в центрі уваги — уже з 1 вересня частина чоловіків може втратити відстрочку, навіть якщо статус був оформлений законно. Призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, однак деякі категорії мають поважні підстави для відстрочки.

Підстави для відстрочки перелічені у статті 23 закону «Про мобілізацію». Призову не підлягають заброньовані працівники підприємств критичної сфери, чоловіки, звільнені з російського полону, батьки трьох і більше дітей, батьки-одинаки, усиновителі дитини-сироти та чоловіки з інвалідністю — незалежно від групи.

Окремо відстрочку можуть отримати чоловіки, які постійно доглядають за родичем з інвалідністю 1 або 2 групи, але лише якщо, крім військовозобов'язаного, більше нікому доглядати за хворим. Для догляду за особою з 3 групою інвалідності відстрочку дають лише за певних діагнозів, наприклад онкології. Студенти можуть отримати відстрочку, лише якщо навчаються вперше та на денній формі.

Хто може втратити відстрочку

Навіть законно оформлений статус можуть анулювати. Як повідомляє УНІАН, у вересні відстрочку можуть втратити шість категорій чоловіків:

багатодітні батьки, які не сплачують аліменти;

батьки трьох дітей, якщо найстаршій дитині виповнилося 18 років;

чоловіки з інвалідністю, які не з'явилися на повторну комісію або визнані придатними;

студенти, які закінчили рівень освіти, взяли академвідпустку або перевелися на заочну форму;

доглядальники, якщо родич перестав потребувати догляду;

батьки дитини з інвалідністю, якщо дитина одужала та втратила статус.

Як оформити відстрочку

Оформлювати відстрочку потрібно не в ТЦК. Якщо документи є в електронному вигляді, заяву подають у застосунку «Резерв+», якщо в паперовому — звертаються до ЦНАП. Перелік документів залежить від підстави.

Відстрочку надають не назавжди, а на 6 або 12 місяців, після чого статус треба поновлювати. Чоловікам з відстрочкою можуть надходити повістки для уточнення даних — ігнорувати їх не варто.

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