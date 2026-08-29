В Україні провели чергову індексацію пенсій: виплати зросли на 12,1%. Максимальна надбавка для окремих категорій пенсіонерів сягнула 2 595 гривень.

Пенсії в Україні цього року знову проіндексували — виплати зросли на 12,1%, а максимальна надбавка для окремих категорій сягнула 2 595 гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді, пише видання «Перший бізнесовий».

Перерахунок провели за формулою, яка враховує зростання середньої заробітної плати та інфляційні показники за попередній період. Індексація охопила більшість пенсіонерів країни.

Найбільше підвищення отримали громадяни з тривалим страховим стажем і ті, чию пенсію свого часу розраховували з високих заробітків. Саме для таких людей надбавка могла сягнути максимальних 2 595 гривень.

Для людей зі стажем менше 30 років у жінок і 35 років у чоловіків мінімальна надбавка залишилася обмеженою. Для частини пенсіонерів індексація стала суттєвим оновленням виплат, адже їхні пенсії не переглядалися протягом кількох років.

В уряді наголошують, що індексація — важливий інструмент підтримки людей похилого віку в умовах зростання цін. Підвищення має компенсувати частину втрат купівельної спроможності та забезпечити більш прогнозований рівень доходів.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Ні, всі перерахунки провели автоматично — жодних заяв чи додаткових документів подавати не потрібно. Оновлені суми українці вже отримали у своїх серпневих та вересневих виплатах.

Якщо пенсіонер не помітив змін у виплаті, варто перевірити суму в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або звернутися до найближчого сервісного центру за місцем обслуговування.

Раніше Politeka повідомляла, пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, чому за однакового стажу різні виплати.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога у Черкаській області: кому гарантують виплати.