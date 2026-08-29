Мережа "АТБ" запровадила тимчасові обмеження на продаж бакалійних товарів та курячих яєць по всій Україні — причиною став масовий викуп соціально значущих продуктів оптовими перекупниками.

Дефіцит продуктів в Україні набуває нових обертів — одна з найбільших мереж супермаркетів "АТБ" запровадила тимчасові обмеження на продаж низки товарів бакалійної групи та курячих яєць. У компанії пояснили, що причиною стали дії оптових перекупників, які масово скуповують соціально значущі продукти через низькі ціни мережі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій мережі "АТБ Маркет" Сергій Демченко. Нові правила продажу діють по всій Україні — як у фізичних магазинах, так і під час онлайн-замовлень.

Які товари потрапили під обмеження

Перелік охоплює понад десять продовольчих груп. Зокрема, обмеження стосуються:

курячих яєць;

рибних та м'ясних консервів;

олії та оцту;

круп, макаронних виробів, пластівців;

крохмалю;

солі, соди, товарів для випічки;

цукру;

продуктів швидкого приготування.

Скільки товарів можна купити одному покупцю

Згідно з рішенням операційного менеджменту мережі, для одного покупця встановлено такі ліміти:

до 6 десятків курячих яєць;

до 6 кілограмів сипучих або твердих продуктів;

до 6 пляшок чи інших видів упаковки певної продукції.

Як зазначив Демченко, ці норми базуються на даних досліджень споживчого попиту. Тобто пересічному покупцеві встановлених лімітів цілком достатньо для звичайних потреб.

Чому запровадили обмеження

Головна причина — недобросовісна поведінка оптових перекупників. Доступні ціни в "АТБ" спровокували масовий викуп соціально значущої продукції у великих обсягах, через що звичайні покупці ризикували залишитися без необхідних товарів.

"Обмеження пов'язані, у першу чергу, з недобросовісною конкуренцією, а саме тим, що оптові продавці викупають продукти першої необхідності, і тим самим обмежують звичайних покупців у придбанні тих товарів, які їм необхідні. Ці гравці створюють певний ажіотаж", — пояснив Сергій Демченко.

У компанії наголошують: головна мета нових правил — захистити роздрібного споживача та запобігти виникненню дефіциту базових продуктів на полицях.

Як довго діятимуть обмеження

Чітких прогнозів щодо термінів скасування лімітів у "АТБ" поки не дають. За словами представника мережі, враховуючи ситуацію в країні, робити такі прогнози складно. Водночас у компанії готові переглянути вимушені заходи, щойно ринкова ситуація стабілізується.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький запевнив, що передумови для системного фізичного дефіциту базових продуктів відсутні. Однак у конкретних магазинах можуть виникати тимчасові зміни в асортименті або доступності окремих товарів.

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