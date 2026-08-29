Електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" може бути сформований без фотографії — у Міністерстві оборони пояснили, чи можуть через це виникнути проблеми з ТЦК під час перевірки.

Правила військового обліку в Україні допускають відсутність фото в електронному документі — у застосунку «Резерв+» сформований електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) може не містити зображення обличчя власника, і сам по собі цей факт не робить документ недійсним.

У Міністерстві оборони України пояснили, що законодавство дозволяє формувати електронний військово-обліковий документ без фотографії, якщо відповідного цифрового зображення ще немає в державних реєстрах. Порядок створення та видачі документа визначений постановою Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року.

Чи виникнуть проблеми під час перевірки документа

Згідно з підпунктом 19 пункту 8 цієї постанови, цифрове зображення обличчя вноситься до військово-облікового документа лише за умови наявності такого зображення у відповідних реєстрах. Тобто якщо фотографії в системі немає, вона не обов'язково має з'являтися у сформованому е-ВОД.

Користувач може завантажити або роздрукувати документ у форматі PDF, де поле з фотографією залишається порожнім. При цьому повторне відкриття застосунку, його оновлення чи актуалізація даних не гарантують появи зображення.

Відсутність фото не впливає на юридичну силу електронного військово-облікового документа. Тому представники ТЦК, роботодавці чи інші уповноважені особи не можуть вважати документ недійсним лише через порожнє поле із зображенням.

Що робити, якщо фото відсутнє

Головне, щоб е-ВОД був належним чином сформований у «Резерв+» і містив усі передбачені законодавством відомості. Порожнє поле замість фотографії не означає, що громадянину потрібно терміново звертатися до ТЦК лише для того, щоб додати зображення.

Водночас якщо у військово-облікових даних виникли інші розбіжності, ситуацію варто з'ясовувати окремо, адже відсутність фото та помилки в облікових відомостях — це різні питання.

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