Учасники бойових дій мають право на безоплатне лікування, 75% знижки на комунальні послуги (100% — для осіб з інвалідністю), безкоштовне навчання, проїзд у транспорті та правову допомогу. Розповідаємо, хто саме може скористатися цими гарантіями та як оформити пільги.

Пільги на комунальні платежі в Україні передбачені для різних категорій громадян, однак найширший перелік гарантій держава закріпила саме за учасниками бойових дій. Безкоштовні ліки, суттєві знижки на оплату житлово-комунальних послуг, безоплатне навчання та проїзд — усе це передбачено чинним законодавством для військових, які отримали статус УБД.

Як повідомляють Факти ICTV, українські військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей мають чималий перелік пільг, додаткових виплат та соціальних гарантій. Водночас пільги не надаються автоматично — для їх отримання потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Безкоштовна медицина: лікування, реабілітація та ліки

Учасники бойових дій мають право на безоплатну медичну допомогу в повному обсязі. Зокрема, закон гарантує безкоштовну психологічну та медико-психологічну реабілітацію, а також грошову допомогу на оздоровлення. Крім того, передбачені безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення.

Військовослужбовцю, який потребує лікування через хворобу, надається відпустка зі збереженням матеріального забезпечення — її тривалість залежить від важкості захворювання та визначається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Також УБД мають право на першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергову госпіталізацію, безоплатне протезування зубів (крім протезування з дорогоцінних металів) та безкоштовне санаторно-курортне лікування або компенсацію за самостійно оплачене лікування.

Комунальні послуги: знижка 75% або повне звільнення

Однією з найвідчутніших пільг для учасників бойових дій є знижка на оплату житлово-комунальних послуг. УБД сплачують лише 25% від повної вартості комунальних послуг — тобто держава покриває 75% витрат на газ, електроенергію, воду та опалення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій діє 100-відсоткова знижка — комунальні послуги для них повністю безкоштовні. Крім того, для УБД, які проживають у будинках без центрального опалення, передбачена знижка 75% на придбання палива. Також ветерани мають першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, відведення земельних ділянок під індивідуальне будівництво та першочерговий ремонт житла.

Навчання та освітні пільги

Держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти в державних і комунальних закладах. Зокрема, УБД можуть розраховувати на повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів, соціальні стипендії, безоплатне проживання в гуртожитку та безкоштовне забезпечення підручниками.

Окремо передбачена можливість переведення на бюджетну форму навчання — як для самих учасників бойових дій, так і для їхніх дітей. Студенти з числа УБД мають безоплатний доступ до інтернету та баз даних у закладах освіти, а також право на пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти. Дітям військовослужбовців першочергово надаються місця в дошкільних і загальноосвітніх закладах та дитячих оздоровчих таборах.

Безкоштовний проїзд та інші гарантії

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), залізничним і водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських маршрутів. Під час користування міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом діє знижка 50%.

Додатково закон гарантує безоплатну правову допомогу — від складання процесуальних документів до представництва інтересів у суді. Також УБД можуть позачергово встановлювати квартирні телефони з 50-відсотковою знижкою на абонентську плату та мають першочергове право на отримання позики для будівництва й ремонту житла.

Як оформити пільги: покрокова інструкція

Пільги для учасників бойових дій не надаються автоматично після отримання статусу — їх потрібно оформити окремо. Алгоритм дій такий:

Отримати посвідчення учасника бойових дій (УБД) встановленого зразка.

Звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду України — незалежно від місця реєстрації.

Подати заяву на оформлення пільг, пред'явивши посвідчення УБД, паспорт та ідентифікаційний код.

Для оформлення знижки на комунальні послуги додатково знадобляться документи про склад сім'ї та право власності на житло.

У 2026 році держава також розширила можливості отримання пільг через електронні сервіси — у квітні Кабінет Міністрів постановою №479 змінив порядок реалізації експериментального проєкту з комплексної електронної послуги підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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