Домашня лікарська ковбаса за простим рецептом від переможниці "Мастер Шеф - 12" Валерії Матрохіної — смачна альтернатива магазинному продукту з незрозумілим складом.

Прості домашні рецепти на кожен день зараз особливо популярні: щоб не купувати магазинну лікарську ковбасу з незрозумілим складом, переможниця кулінарного проєкту "Мастер Шеф - 12" Валерія Матрохіна показала, як приготувати її апетитний аналог удома. Домашня лікарська ковбаса з курки за цим рецептом виходить ніжною, а за смаком дещо схожа на курячий паштет.

Інгредієнти для домашньої лікарської ковбаси

курка — близько 700 г (підійдуть будь-які частини: стегна, філе стегна, філе, ніжки);

буряк — 1 шт.;

морква — 1 велика;

цибуля — 1 велика;

часник — 3 зубчики;

чорний перець горошком;

лавровий лист — 3–4 шт.;

сіль;

бульйон (у якому варитимемо курку з овочами) — близько 400 мл;

желатин — 40 г.

Як приготувати лікарську ковбасу в домашніх умовах

Спершу буряк миємо, варимо або запікаємо в духовці до готовності, чистимо, натираємо на тертці та через сито відтискаємо сік. Саме буряковий сік регулюватиме колір домашньої ковбаси.

Чистимо та нарізаємо крупними шматками цибулю й моркву, складаємо у велику каструлю. Туди ж викладаємо курку, додаємо перець горошком, зубчики часнику, лавровий лист, сіль, заливаємо холодною водою та варимо бульйон на середньому вогні приблизно годину, не забуваючи знімати піну.

Проціджуємо бульйон та відважуємо 400 мл. Курку відділяємо від кісточок і перекладаємо у велику ємність. Окремо відливаємо близько 100 мл бульйону та замочуємо в ньому желатин. Через 15 хвилин прогріваємо його в мікрохвильовці до повного розчинення.

До курки додаємо бульйон, розтоплений желатин, буряковий сік і перебиваємо блендером до однорідності. За потреби можна додати сіль, перець, сушений часник та улюблені спеції.

Формування та стабілізація

Готову м'ясну масу виливаємо в пляшку, накриваємо кришкою чи плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 4 години для стабілізації. Після цього дістаємо ковбасу з форми — і можна смакувати.

За смаком така варена ковбаса відрізняється від магазинної та стане гарним доповненням до бутербродів на сніданок.

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