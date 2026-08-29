Простые домашние рецепты на каждый день сейчас особенно популярны: чтобы не покупать магазинную докторскую колбасу с непонятным составом, победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить её аппетитный аналог дома. Домашняя докторская колбаса из курицы по этому рецепту получается нежной, а по вкусу немного похожа на куриный паштет.
Ингредиенты для домашней докторской колбасы
- курица — около 700 г (подойдут любые части: бёдра, филе бедра, филе, ножки);
- свёкла — 1 шт.;
- морковь — 1 большая;
- лук — 1 большая;
- чеснок — 3 зубчика;
- чёрный перец горошком;
- лавровый лист — 3–4 шт.;
- соль;
- бульон (в котором варим курицу с овощами) — около 400 мл;
- желатин — 40 г.
Как приготовить докторскую колбасу в домашних условиях
Сначала свёклу моем, варим или запекаем в духовке до готовности, чистим, натираем на тёрке и через сито отжимаем сок. Именно свекольный сок будет регулировать цвет домашней колбасы.
Чистим и нарезаем крупными кусками лук и морковь, складываем в большую кастрюлю. Туда же выкладываем курицу, добавляем перец горошком, зубчики чеснока, лавровый лист, соль, заливаем холодной водой и варим бульон на среднем огне примерно час, не забывая снимать пену.
Процеживаем бульон и отмеряем 400 мл. Курицу отделяем от костей и перекладываем в большую ёмкость. Отдельно отливаем около 100 мл бульона и замачиваем в нём желатин. Через 15 минут прогреваем его в микроволновке до полного растворения.
К курице добавляем бульон, растопленный желатин, свекольный сок и перебиваем блендером до однородности. При необходимости можно добавить соль, перец, сушёный чеснок и любимые специи.
Формовка и стабилизация
Готовую мясную массу выливаем в бутылку, накрываем крышкой или плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации. После этого достаём колбасу из формы — и можно пробовать.
По вкусу такая варёная колбаса отличается от магазинной и станет хорошим дополнением к бутербродам на завтрак.
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