Домашняя докторская колбаса по простому рецепту от победительницы "Мастер Шеф - 12" Валерии Матрохиной — вкусная альтернатива магазинному продукту с непонятным составом.

Простые домашние рецепты на каждый день сейчас особенно популярны: чтобы не покупать магазинную докторскую колбасу с непонятным составом, победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить её аппетитный аналог дома. Домашняя докторская колбаса из курицы по этому рецепту получается нежной, а по вкусу немного похожа на куриный паштет.

Ингредиенты для домашней докторской колбасы

курица — около 700 г (подойдут любые части: бёдра, филе бедра, филе, ножки);

свёкла — 1 шт.;

морковь — 1 большая;

лук — 1 большая;

чеснок — 3 зубчика;

чёрный перец горошком;

лавровый лист — 3–4 шт.;

соль;

бульон (в котором варим курицу с овощами) — около 400 мл;

желатин — 40 г.

Как приготовить докторскую колбасу в домашних условиях

Сначала свёклу моем, варим или запекаем в духовке до готовности, чистим, натираем на тёрке и через сито отжимаем сок. Именно свекольный сок будет регулировать цвет домашней колбасы.

Чистим и нарезаем крупными кусками лук и морковь, складываем в большую кастрюлю. Туда же выкладываем курицу, добавляем перец горошком, зубчики чеснока, лавровый лист, соль, заливаем холодной водой и варим бульон на среднем огне примерно час, не забывая снимать пену.

Процеживаем бульон и отмеряем 400 мл. Курицу отделяем от костей и перекладываем в большую ёмкость. Отдельно отливаем около 100 мл бульона и замачиваем в нём желатин. Через 15 минут прогреваем его в микроволновке до полного растворения.

К курице добавляем бульон, растопленный желатин, свекольный сок и перебиваем блендером до однородности. При необходимости можно добавить соль, перец, сушёный чеснок и любимые специи.

Формовка и стабилизация

Готовую мясную массу выливаем в бутылку, накрываем крышкой или плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации. После этого достаём колбасу из формы — и можно пробовать.

По вкусу такая варёная колбаса отличается от магазинной и станет хорошим дополнением к бутербродам на завтрак.

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