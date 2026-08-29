Крупнейшие украинские торговые сети — АТБ, NOVUS, «Сильпо» и «Фора» — после серии российских атак на склады предлагают производителям подписать дополнительные соглашения о распределении убытков. Часть сетей хочет делить потери пополам, АТБ — переложить 100% риска на поставщика.

Подорожание продуктов в Украине может получить новый толчок — на этот раз не из-за инфляции или неурожая, а из-за попытки торговых сетей переложить военные убытки на производителей. После августовских ударов по распределительным центрам АТБ, NOVUS, «Сильпо» и «Фора» начали рассылать поставщикам проекты дополнительных соглашений с новыми условиями.

Как сообщает «Экономическая правда», получившая копии документов, три сети — NOVUS, «Сильпо» и «Фора» — предлагают модель распределения убытков 50 на 50. Если уже поставленный на склад товар будет уничтожен в результате атаки, ритейлер не выплатит производителю половину его стоимости.

АТБ хочет переложить 100% риска на поставщика

Самые жесткие условия предложила сеть АТБ. В проекте дополнительного соглашения предусматривается, что в случае уничтожения продукции вследствие военных действий право собственности на нее будет считаться не перешедшим от поставщика к ритейлеру. Фактически это означает, что 100% стоимости утраченного товара останется на производителе — даже если продукция уже была доставлена на склад сети.

В АТБ отрицают, что речь идет об ультиматуме. В компании назвали ситуацию в отрасли критической и объяснили новые договоры поиском «сбалансированной модели распределения чрезвычайных рисков», которые не зависят ни от сети, ни от производителя. В то же время на тендерной площадке АТБ требование подписать такое соглашение уже указывается среди обязательных условий для отдельных поставщиков.

Как будет работать механизм

Механизм распределения убытков может работать через отсроченный платеж. Обычно после доставки продукции право собственности переходит к ритейлеру, однако деньги поставщик получает лишь через 30–50 дней. По новой модели в случае уничтожения продукции ритейлер просто не перечислит половину (или всю) сумму, которую еще задолжал производителю.

«Фора» дополнительно предлагает возможность заменить уничтоженную продукцию новой по «льготным ценам». Что именно имеется в виду под этой формулировкой, в документах четко не объясняется. NOVUS на запрос журналистов содержательного ответа не предоставил, а Fozzy Group, в которую входят «Сильпо» и «Фора», от комментариев отказалась.

Производители против

Поставщики выступают категорически против предложенной модели. Союз молочных предприятий Украины рекомендовал своим участникам не подписывать дополнительные соглашения. Исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур подчеркивает: после передачи товара на распределительный центр он уже принадлежит торговой сети, однако ритейл хочет оставить часть военного риска на производителе.

В середине августа состоялась встреча с участием представителей аграрного и экономического блоков правительства, отраслевых ассоциаций и ритейла. Договориться о единой модели не удалось — представители торговых сетей заявили, что предпочитают вести переговоры напрямую с отдельными производителями.

Что будет с ценами

Если производитель будет вынужден закладывать риск потери 50% или даже 100% уже поставленной продукции в свою финансовую модель, этот риск придется компенсировать. Один из вариантов — повышение отпускных цен для торговых сетей. Если ритейлер не согласится на новую цену, производитель потеряет часть маржи. Для крупных компаний это будет означать падение прибыльности, для малых — риск сокращения производства или даже прекращения работы.

Резкого подорожания продуктов после августовских ударов пока не произошло. Анализ около 67 тысяч ценников в NOVUS и «Ашане» показал, что за десять дней продуктовая корзина подорожала лишь примерно на 0,01%. Однако скрытое подорожание уже заметно: доля товаров со скидками в NOVUS существенно сократилась, а промоэкономия для покупателей уменьшилась с 6,4% в июне до 3,5% в августе. Фактический чек за аналогичный набор товаров мог вырасти примерно на 3% даже без официального повышения базовых цен.

Почему сети заговорили об этом сейчас

5 августа только за одну ночь российские войска поразили пять распределительных центров продуктового ритейла в Киевской области. Несколько прямых попаданий остановили главный хаб NOVUS площадью около 50 тыс. кв. м, а еще четыре распределительных центра Fozzy Group обеспечивали продукцией «Сильпо» и «Фору». АТБ с начала 2026 года потеряла три крупных складских комплекса в Днепропетровской и Харьковской областях, а с 2022 года — более половины площади своих складов.

Одновременно в NOVUS увеличилась доля товаров, отсутствующих в наличии: с 28,9% до 34,4%. Особенно заметно сократился ассортимент круп, макарон, бобовых и яиц. Пока массового перехода производителей на новые условия нет, однако именно от результата переговоров будет зависеть, кто в итоге оплатит товар, уничтоженный российскими ударами: ритейл, производитель или покупатель через более высокую цену.

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