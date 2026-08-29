Найбільші українські торговельні мережі АТБ, NOVUS, «Сільпо» та «Фора» після серії російських атак на склади пропонують виробникам підписати додаткові угоди про розподіл збитків. Частина мереж хоче ділити втрати навпіл, АТБ — перекласти 100% ризику на постачальника.

Подорожчання продуктів в Україні може отримати новий поштовх — цього разу не через інфляцію чи неврожай, а через спробу торговельних мереж перекласти воєнні збитки на виробників. Після серпневих ударів по розподільчих центрах АТБ, NOVUS, «Сільпо» та «Фора» почали розсилати постачальникам проєкти додаткових угод із новими умовами.

Як повідомляє «Економічна правда», яка отримала копії документів, три мережі — NOVUS, «Сільпо» та «Фора» — пропонують модель розподілу збитків 50 на 50. Якщо вже поставлений на склад товар буде знищений внаслідок атаки, ритейлер не виплатить виробнику половину його вартості.

АТБ хоче перекласти 100% ризику на постачальника

Найжорсткіші умови запропонувала мережа АТБ. У проєкті додаткової угоди передбачається, що в разі знищення продукції внаслідок воєнних дій право власності на неї вважатиметься таким, що не перейшло від постачальника до ритейлера. Фактично це означає, що 100% вартості втраченого товару залишиться на виробникові — навіть якщо продукція вже була доставлена на склад мережі.

В АТБ заперечують, що йдеться про ультиматум. У компанії назвали ситуацію в галузі критичною і пояснили нові договори пошуком «збалансованої моделі розподілу надзвичайних ризиків», які не залежать ані від мережі, ані від виробника. Водночас на тендерному майданчику АТБ вимога підписати таку угоду вже зазначається серед обов'язкових умов для окремих постачальників.

Як працюватиме механізм

Механізм розподілу збитків може працювати через відстрочений платіж. Зазвичай після доставки продукції право власності переходить до ритейлера, однак гроші постачальник отримує лише через 30–50 днів. За новою моделлю у випадку знищення продукції ритейлер просто не перерахує половину (або всю) суми, яку ще заборгував виробнику.

«Фора» додатково пропонує можливість замінити знищену продукцію новою за «пільговими цінами». Що саме мається на увазі під цим формулюванням, у документах чітко не пояснюється. NOVUS на запит журналістів змістовної відповіді не надав, а Fozzy Group, до якої входять «Сільпо» та «Фора», від коментарів відмовилася.

Виробники проти

Постачальники виступають категорично проти запропонованої моделі. Спілка молочних підприємств України рекомендувала своїм учасникам не підписувати додаткові угоди. Виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур наголошує: після передачі товару на розподільчий центр він уже належить торговельній мережі, однак ритейл хоче залишити частину воєнного ризику на виробникові.

У середині серпня відбулася зустріч за участю представників аграрного та економічного блоків уряду, галузевих асоціацій та ритейлу. Домовитися про єдину модель не вдалося — представники торговельних мереж заявили, що воліють вести переговори безпосередньо з окремими виробниками.

Що буде з цінами

Якщо виробник буде змушений закладати ризик втрати 50% або навіть 100% уже поставленої продукції у свою фінансову модель, цей ризик доведеться компенсувати. Один із варіантів — підвищення відпускних цін для торговельних мереж. Якщо ритейлер не погодиться на нову ціну, виробник втратить частину маржі. Для великих компаній це означатиме падіння прибутковості, для малих — ризик скорочення виробництва або навіть припинення роботи.

Різкого подорожчання продуктів після серпневих ударів поки не відбулося. Аналіз близько 67 тисяч цінників у NOVUS та «Ашані» показав, що за десять днів продуктовий кошик подорожчав лише приблизно на 0,01%. Втім, приховане подорожчання вже помітне: частка товарів зі знижками у NOVUS суттєво скоротилася, а промоекономія для покупців зменшилася з 6,4% у червні до 3,5% у серпні. Фактичний чек за аналогічний набір товарів міг зрости приблизно на 3% навіть без офіційного підвищення базових цін.

Чому мережі заговорили про це зараз

5 серпня лише за одну ніч російські війська уразили п'ять розподільчих центрів продуктового ритейлу на Київщині. Кілька прямих влучань зупинили головний хаб NOVUS площею близько 50 тис. кв. м, а ще чотири розподільчі центри Fozzy Group забезпечували продукцією «Сільпо» та «Фору». АТБ із початку 2026 року втратила три великі складські комплекси на Дніпропетровщині та Харківщині, а з 2022 року — понад половину площі своїх складів.

Одночасно у NOVUS збільшилася частка товарів, яких немає в наявності: з 28,9% до 34,4%. Особливо помітно скоротився асортимент круп, макаронів, бобових та яєць. Поки що масового переходу виробників на нові умови немає, однак саме від результату переговорів залежатиме, хто врешті оплачуватиме товар, знищений російськими ударами: ритейл, виробник чи покупець через вищу ціну.

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