Лазанья — улюблена страва з м'ясним соусом, трьома сирами та пастою, а цей рецепт пропонує зробити її у вигляді рулетиків, які легше подавати й можна заморожувати про запас.

Рецепт швидкої пасти з куркою ми вже публікували — а лазанья потребує трохи більше часу, зате результат виходить ситним і по-домашньому затишним.

Лазанья — це класична італійська страва з листів пасти, м'ясного соусу та трьох видів сиру, яку зазвичай запікають шарами у формі. Цей рецепт пропонує зробити лазанью у вигляді порційних рулетиків: кожен листок пасти згортається з начинкою окремо, тож страва не розповзається на тарілці і легко ділиться на порції. Такі рулетики лазаньї зручно готувати наперед, заморожувати та розігрівати, коли потрібен швидкий сімейний обід чи вечеря.

Інгредієнти для лазаньї

листи для лазаньї (звичайні, не швидкого приготування) — 12 шт;

фарш яловичий, 85% нежирний — приблизно 450 г;

соус маринара (томатний соус) — приблизно 900 г;

цибуля, дрібно нарізана — приблизно 120 мл (половина склянки, близько 1 середньої цибулини);

часник — 3 зубчики, подрібнені;

сіль морська — 1 ч. л. (за смаком, для соусу);

чорний перець — 1/2 ч. л. (за смаком);

орегано сушений — 1/2 ч. л.;

сир рикота — приблизно 420 г;

яйце — 1 шт (велике);

сир пармезан, тертий — приблизно 25 г (1/4 склянки);

сир моцарела, тертий — приблизно 340 г (3 склянки), розділений на дві частини;

петрушка свіжа, подрібнена — приблизно 15 г (1/4 склянки), плюс трохи для прикраси.

Як приготувати лазанью: покроково

Розігрійте духовку до 190°C. Відваріть листи для лазаньї у підсоленій воді до стану аль денте, не переварюючи — вони ще трохи довариться в духовці. Зваріть кілька листів запасних, бо частина може порватися. Після варіння злийте воду і залийте листи холодною водою, щоб вони не злипалися.

Для м'ясного соусу обсмажте фарш на середньо-високому вогні до готовності, розбиваючи грудки лопаткою (близько 2 хвилин). Додайте цибулю і смажте ще 3 хвилини до м'якості. Покладіть часник, сіль, перець та орегано, готуйте ще хвилину. Влийте соус маринара, доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Розподіліть приблизно 120 мл (половину склянки) м'ясного соусу по дну форми для запікання.

Для сирної начинки змішайте в мисці рикоту, яйце, пармезан, половину моцарели (приблизно 170 г) та подрібнену петрушку.

Розкладіть варені листи лазаньї на робочій поверхні. На кожен листок нанесіть приблизно 60 мл (чверть склянки) сирної начинки, а по центру — столову ложку з горою м'ясного соусу смужкою. Згорніть листок у рулет і викладіть швом донизу у форму для запікання.

Зверху рулетики лазаньї покрийте залишками м'ясного соусу та рештою моцарели. Накрийте форму фольгою так, щоб вона не торкалася сиру, і запікайте 40 хвилин при 190°C. Після цього зніміть фольгу і поставте під гриль ще на 2-3 хвилини, доки сир не підрум'яниться. Прикрасьте свіжою петрушкою перед подачею.

Лазанью-рулетики добре подавати з простим італійським салатом і хрусткою хлібиною, щоб не пропав жоден краплин соусу. Готову страву можна зберігати в холодильнику до 4 днів або заморозити на термін до 3 місяців — розігрівайте порцію в мікрохвильовці або цілу форму в духовці при 175°C, доки не прогріється.

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