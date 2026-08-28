Україна достроково накопичила 14,6 млрд кубометрів газу в підземних сховищах — цього достатньо для базового сценарію проходження зими. Як це вплине на ціни для населення та чи варто чекати подорожчання — читайте далі.

Підвищення тарифу на газ в Україні залишається одним із найгостріших питань для мільйонів родин — однак нові дані про запаси блакитного палива можуть суттєво вплинути на цінову ситуацію. Україна достроково накопичила у підземних сховищах 14,6 млрд кубометрів газу, що повністю забезпечує базовий сценарій проходження опалювального сезону.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, цільового показника наповненості підземних сховищ газу вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну.

«Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. В українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану», — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, щодо формування запасів газу Україна вже готова до наступного опалювального сезону. Водночас робота над іншими напрямками підготовки до зими триває — йдеться про відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення резервного живлення.

Накопичення 14,6 млрд кубометрів газу має пряме значення для цінової політики. Достатній обсяг блакитного палива у сховищах дозволяє уникнути дефіциту в зимовий період, а отже — знижує тиск на тарифи для населення. На сьогодні для побутових споживачів діє фіксований річний тариф на газ у межах 7,96 грн за кубометр, закріплений у тарифному плані «Фіксований» від Нафтогазу.

Як повідомляє Укрінформ, раніше уряд неодноразово наголошував, що наявність достатніх запасів газу власного видобутку та в підземних сховищах є ключовим чинником для збереження стабільних цін на газ для населення протягом усього опалювального сезону.

Що це означає для споживачів

Для пересічних українців дострокове накопичення 14,6 млрд кубометрів газу — це передусім гарантія того, що опалювальний сезон 2026–2027 років пройде без різких цінових стрибків на блакитне паливо. Нафтогаз продовжує дію фіксованого тарифу, і за умови збереження поточних обсягів видобутку та імпорту підстав для перегляду цін для населення найближчим часом немає.

Варто зазначити, що загалом Кабінет міністрів 18 серпня розподілив 35 млрд гривень на реалізацію планів стійкості, які охоплюють також енергетичний сектор та підготовку до зими.

Раніше Politeka повідомляла, тариф на газ з 1 вересня: у Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за кубометр.

Також Politeka повідомляла, комунальні платежі за газ: українців попередили, які дані потрібно терміново оновити.

Як повідомляла Politeka, субсидія на газ в Україні: у Нафтогазі попередили, без якого документа відмовлять у допомозі.