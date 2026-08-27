Ціни на пальне в Україні найближчими тижнями, найімовірніше, залишаться приблизно на нинішньому рівні — підстав для суттєвого здешевлення чи подорожчання поки немає. Водночас ситуація може змінитися через коливання світових цін.

Ціни на продукти й пальне в українських областях останніми тижнями поступово змінюються, однак новий прогноз щодо вартості пального виглядає спокійніше: аналітик консалтингової групи «А-95» Артем Куюн не очікує різких стрибків на заправках найближчим часом.

Про це експерт розповів в ефірі День.LIVE, повідомляє видання Новини.LIVE. За його словами, якщо не станеться суттєвих змін зовнішніх факторів, на які Україна не може вплинути, нинішня ситуація на ринку пального збережеться.

Якими будуть ціни на пальне

«З одного боку, немає жодних передумов для подальшого серйозного падіння цін. З іншого боку, немає й причин для зростання», — зазначив Куюн. Він прогнозує, що найближчими тижнями ціни на АЗС залишатимуться приблизно на поточному рівні.

Водночас аналітик нагадав, що ситуація залежить від цін на світових біржах. Саме там формуються закупівельні ціни, які зрештою впливають на те, скільки водії платять на заправці.

Що може вплинути на вартість пального

За словами Куюна, за останній тиждень закупівельна вартість пального зросла приблизно на 15%. Проте це підвищення поки що не повністю відображається в кінцевій ціні для водіїв: у вартості пального на АЗС воно, за оцінкою експерта, становить близько 5%.

«Але все залежить виключно від зовнішніх факторів», — підкреслив Куюн. Тобто якщо світові котирування продовжать зростати, цей тиск поступово позначиться і на українських заправках.

Чи варто водіям чекати подорожчання

Експерт не радить панікувати і поспіхом закуповувати пальне: наразі передумов для різкого стрибка цін немає. Водночас варто враховувати, що вартість пального на окремих АЗС може коливатися через сезонний попит з боку аграріїв, проблеми з доставкою по Дунаю та скорочення європейського експорту — про можливі локальні перебої з бензином і дизелем раніше повідомляли у виданні.

Додатковим зовнішнім чинником залишається ситуація у країни-агресора: атака безпілотників призупинила роботу найбільшого в Росії заводу з виробництва скрапленого нафтового газу «Сібур ЗапСібНафтохім» у Тобольську, який забезпечував близько 40% загальноросійського виробництва LPG.

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