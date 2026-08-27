Поки частина українців оформлює грошову допомогу на придбання квартири, на відкритому ринку розгортається справжня боротьба за житло: в окремих областях на одну однокімнатну квартиру в довгостроковій оренді претендують до 40 охочих одночасно.

Про це свідчить аналіз команди OLX Нерухомість — однієї з найбільших платформ для купівлі та оренди житла в Україні. Аналітики порівняли середню кількість відгуків на одне оголошення про продаж і довгострокову оренду однокімнатних квартир у регіонах. Дослідження охоплює дані за липень 2026 року.

Конкуренція серед орендарів виявилася суттєво вищою, ніж серед покупців. Якщо на вторинному ринку максимальний показник становить 11,2 відгука на одне оголошення, то в довгостроковій оренді — 40,2, тобто майже вчетверо більше.

Де найбільше охочих купити однокімнатну квартиру

Найвища конкуренція серед покупців однокімнатних квартир на вторинному ринку зафіксована в Кіровоградській області — в середньому 11,2 відгука на одне оголошення. Майже такий самий показник у Черкаській області — 11,1 відгука.

Далі йдуть Волинська область із 9,1 відгука, Чернівецька — 8,2 та Житомирська — 6,9. Високі показники також у Полтавській (6,2), Львівській (5,9), Миколаївській (5,6), Тернопільській (5,2) та Дніпропетровській (5,1) областях.

У низці регіонів конкуренція помітно нижча: у Вінницькій області — 4,2 відгука, у Запорізькій — 4,1, у Чернігівській — 4,0. У Закарпатській та Сумській областях — по 3,7, у Харківській, Херсонській та Хмельницькій — по 3,4. Найнижчі показники — у Рівненській області (2,4), а також в Одеській та Івано-Франківській областях (по 2,1).

Рейтинг довгострокової оренди: до 40 відгуків на квартиру

На ринку довгострокової оренди однокімнатних квартир лідирує Черкаська область — 40,2 відгука на одне оголошення. Наступні — Житомирська та Кіровоградська області, де показник становить по 38,4 відгука.

Понад 30 відгуків на одну пропозицію також фіксують у Харківській (30,5) та Чернівецькій (30,2) областях. У Полтавській області на одне оголошення припадає 29,2 відгука, у Хмельницькій — 28,5.

Досить високою конкуренція залишається і в інших регіонах: на Волині показник становить 25 відгуків на одне оголошення, у Дніпропетровській області — 24,8, Миколаївській — 24,7, Тернопільській — 24,4, Івано-Франківській — 24,1, а на Закарпатті — 23,6.

У Львівській області на одне оголошення припадає 21,5 відгука, у Запорізькій — 19,7, Рівненській — 19,3, Чернігівській — 18,9, Вінницькій — 18,1, Сумській — 18,0, а в Херсонській — 17,7.

Де попит найвищий і в купівлі, і в оренді

Попри суттєву різницю між активністю покупців та орендарів, у двох рейтингах є спільні лідери. Кіровоградська та Черкаська області входять до трійки регіонів із найбільшою кількістю відгуків і при купівлі, і при оренді однокімнатної квартири. Високу конкуренцію в обох сегментах демонструють також Житомирська та Чернівецька області.

«Географія попиту» на купівлю та оренду не завжди збігається. Показовий приклад — Харківська область: на оголошення про продаж однокімнатної квартири тут припадає лише 3,4 відгука, тоді як на довгострокову оренду — 30,5, один із найвищих показників серед усіх проаналізованих областей.

«Кількість відгуків на одне оголошення залежить одразу від двох факторів — активності пошукачів та обсягу доступної пропозиції. Тому високий показник не завжди означає лише різке зростання попиту: він може формуватися і тоді, коли на ринку просто менше доступних квартир. Саме тому серед регіонів із найвищою конкуренцією бачимо не лише найбільші ринки нерухомості», — коментує Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

Що це означає для тих, хто шукає квартиру

Нижча активність покупців у деяких регіонах може бути пов'язана з відносно високими цінами на житло, особливостями попиту в конкретному регіоні, а для окремих областей — також із безпековою ситуацією. Практичний висновок простий: висока кількість відгуків на одне оголошення означає, що на квартиру швидко знайдуться інші претенденти, тож із рішенням про оренду чи купівлю краще не зволікати.

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