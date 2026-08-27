У Верховній Раді готують нові покарання за перевищення швидкості, і максимальний штраф може сягнути 17 тисяч гривень. Водіям, які порушують правила систематично, загрожує позбавлення права керування.

Штрафи в Україні продовжують посилювати — тепер у Верховній Раді готують нові покарання для водіїв, які систематично перевищують швидкість. До першого читання планують винести законопроєкт №15348.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», документ передбачає диференційований підхід: розмір санкції залежатиме від того, на скільки саме водій перевищив встановлений ліміт.

Зокрема, пропонують окремі рівні відповідальності за перевищення швидкості на 20, 40, 60 та 80 км/год. За найгрубіші порушення передбачено штраф до 17 тисяч гривень.

Штрафні бали та позбавлення прав

Окрім грошових санкцій, поліція пропонує запровадити систему штрафних балів, яка діє в низці інших країн. Якщо водій накопичить визначену кількість балів, до нього застосовуватимуть жорсткіші заходи.

Також розглядають можливість тимчасово зупиняти право керування транспортом або повністю його позбавляти. Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

У поліції наголошують: під час розслідування ДТП нерідко з'ясовується, що винуватці аварій уже мали десятки попередніх порушень. Для прикладу наводять випадок, коли водій п'ять разів перевищив швидкість і отримав покарання у 17 тисяч гривень.

Чому покарання посилюють

Приводом стала резонансна ДТП 17 серпня в центрі Києва, після якої президент Володимир Зеленський оголосив про засідання РНБО. Глава держави наголосив, що потрібні не косметичні зміни, а дієві кроки для захисту людей на дорогах.

Законопроєкт №15348 готують до першого читання у Верховній Раді. Якщо його підтримають, нова система балів і жорсткіших санкцій може запрацювати для всіх українських водіїв уже в найближчі місяці.