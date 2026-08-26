Жінки з медичною та фармацевтичною освітою автоматично підлягають військовому обліку та повинні пройти ВЛК. Водночас примусова мобілізація їм не загрожує, а перебування на обліку не забороняє виїзд за кордон.

Військово-лікарська комісія в Україні є обов'язковою для жінок-медиків, які автоматично потрапляють на військовий облік. Юристи пояснили, які саме правила діють у 2026 році та чи можуть жінки з медичною освітою виїжджати за кордон.

Дані про жінок, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, навчальні заклади передають до ТЦК автоматично. Тому окремо подавати заяву для постановки на облік не потрібно. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на «Факти», про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко.

Після взяття на облік жінка-медик має протягом 60 днів звернутися до ТЦК та пройти військово-лікарську комісію. Саме ВЛК визначає ступінь придатності до військової служби. Якщо цього не зробити у встановлений термін, можливий штраф. В окремих випадках людину можуть навіть оголосити в розшук.

Чи можуть жінок-медиків мобілізувати примусово

Військовий облік сам по собі не означає мобілізацію. У 2026 році служба для жінок залишається добровільною. Тому примусово призвати жінку-медика лише через те, що вона перебуває на обліку, не можуть. Жодних змін у цьому питанні наразі не запроваджено.

Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон

Перебування на військовому обліку також не забороняє жінкам-медикам виїзд з України. Катерина Аніщенко пояснила, що при перетині кордону їм не потрібно пред'являти документ про військовий облік. Виїзд здійснюється на загальних підставах — для перетину кордону потрібен виключно закордонний паспорт.

Окремих правил, які зобов'язують прикордонників перевіряти жінок-медиків у реєстрі «Оберіг», також не вводилося. Тож обмежень для перетину кордону цією категорією громадянок наразі немає.

Що робити жінці-медику після взяття на облік

Якщо ви здобули медичну або фармацевтичну освіту, алгоритм дій такий:

Навчальний заклад автоматично передає ваші дані до ТЦК — окремо нікуди звертатися не потрібно.

Протягом 60 днів після взяття на облік необхідно звернутися до ТЦК за місцем реєстрації та пройти ВЛК.

За результатами ВЛК визначається ступінь вашої придатності до військової служби.

Якщо не пройти ВЛК у визначений строк — загрожує штраф, а в окремих випадках — оголошення в розшук.

При цьому варто пам'ятати: сам факт перебування на військовому обліку не означає, що вас можуть примусово мобілізувати. Служба для жінок у 2026 році є виключно добровільною.

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