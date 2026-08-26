Сирники — улюблений сніданок, який готують із домашнього кисломолочного сиру, а цей рецепт додає їм особливої соковитості завдяки родзинкам і простій техніці обвалювання в борошні.

Млинці на заварному тісті ми вже публікували — а сирники готуються зовсім по-іншому і потребують більш делікатного підходу до тіста.

Сирники — це класична страва української та слов'янської кухні, яку готують із кисломолочного сиру (сиру-тверогу), яєць і борошна. Це швидкий та ситний сніданок, який люблять за м'яку, ніжну текстуру всередині та золотисту хрустку скоринку зовні. У цьому рецепті сирники додатково збагачені родзинками, що надає їм легкої солодкості та соковитості, а пухкості їм додають сода з оцтом; секрет ідеальної форми — у правильному обвалюванні тіста в борошні перед смаженням.

Інгредієнти для сирників

кисломолочний сир (тверог) — приблизно 425 г (домашній або магазинний)

яйця великі — 4 шт.

борошно пшеничне — приблизно 90 г (3/4 склянки) в тісто, плюс приблизно 60 г (1/2 склянки) для обвалювання

цукор — 3 столові ложки

сіль — 1/2 чайної ложки

сода — 1 чайна ложка

білий винний оцет — 1 чайна ложка

родзинки — приблизно 150 г (1 склянка)

олія (легка оливкова) — 2-3 столові ложки на кожну партію для смаження

для подачі — свіжі фрукти або джем, сметана, цукрова пудра (за бажанням)

Як приготувати сирники: покроково

У великій мисці змішайте кисломолочний сир, яйця, борошно (90 г), цукор і сіль до однорідної маси.

У маленькій мисці з'єднайте соду з оцтом — суміш зашипить. Одразу додайте її до сирної маси.

За допомогою ручного міксера перемішайте тісто до однорідної консистенції. Потім ложкою вмішайте родзинки. Тісто залишиться трохи грудкуватим — це нормально.

Розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні та додайте 2-3 столові ложки олії.

Насипте приблизно 60 г борошна в окрему невелику миску. Візьміть повну столову ложку або порцію сирної маси розміром із ложку для мороженого, покладіть у борошно. Обваляйте, присипаючи борошном зверху, а потім добре обваленими борошном руками обережно перекладайте сирник з однієї ладоні в іншу, прибираючи зайве борошно.

Коли сковорода й олія добре розігріються, викладайте сформовані сирники прямо на сковороду. Смажте до золотистої скоринки — приблизно 3-4 хвилини з кожного боку, перевертаючи один раз.

Перекладіть готові сирники на тарілку і подавайте з улюбленими додатками.

Сирники найкраще подавати гарячими зі сметаною, свіжими фруктами або джемом і цукровою пудрою — класичне поєднання смаків. Якщо готуєте наперед, тісто можна замісити ввечері, а соду з оцтом додати вже вранці перед смаженням.

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