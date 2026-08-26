В Україні автомобільне паливо за рік подорожчало на 28%, що значно перевищує показники всіх країн Європейського Союзу.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало відчутним для гаманців українців, однак не менш суттєво зросли й ціни на пальне. За даними Державної служби статистики України та Eurostat, оприлюдненими 21 серпня, Україна випередила всі країни Європейського Союзу за темпами подорожчання автомобільного палива та мастильних матеріалів.

У липні 2026 року порівняно з липнем 2025 року ціни на пальне в Україні зросли на 28%. Для порівняння, середній показник у країнах ЄС становив 16,9% — тобто український темп зростання на 11,1 процентного пункту вищий. Про це повідомляє видання Blik із посиланням на аналіз Exprets Club.

Зростання цін на пальне зафіксували у 25 із 27 країн ЄС. Найближче до українського показника підійшла Румунія — там паливо подорожчало на 24,2%. До першої п'ятірки також увійшли:

Німеччина — 22,9%;

Литва — 22,9%;

Болгарія — 22,2%;

Нідерланди — 22%.

У Фінляндії річне зростання становило 20,5%. Єдиною країною ЄС, де ціни на пальне трохи знизилися, стала Угорщина — мінус 0,1%, а на Мальті вони залишилися без змін. Якби Україну умовно включили до рейтингу ЄС, вона посіла б перше місце, випередивши Румунію на 3,8 процентного пункту.

Водночас аналітики наголошують, що пряме порівняння України з країнами ЄС є орієнтовним. Eurostat використовує гармонізований індекс споживчих цін (HICP), тоді як Держстат розраховує свій показник за національною методологією. Крім того, йдеться саме про темпи зміни цін, а не про абсолютну вартість літра бензину чи дизельного пального.

Попри вражаюче річне зростання, у липні 2026 року порівняно з червнем ціни на пальне в Україні навіть трохи знизилися — на 0,1%. Однак з початку 2026 року вартість пального зросла вже на 26,5%, що свідчить про стійку тенденцію до подорожчання.

На тлі зростання цін українські мережі АЗС почали вводити ліміти на продаж дизельного пального — на окремих заправках відпускають не більше 100 літрів одному клієнту. За першу половину серпня Україна також отримала 22 тисячі тонн дизеля індійського походження, а нові правила митного оформлення мають прискорити майбутні поставки.

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