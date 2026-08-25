Бісквіт — класична повітряна основа для тортів, і цей рецепт готується лише з чотирьох інгредієнтів та ніколи не осідає, якщо дотримуватися кількох простих секретів.

Рецепт медовика ми вже публікували — а бісквіт готується за зовсім іншим принципом: без коржів, що настоюються, лише на добре збитих яйцях.

Бісквіт — класична основа для багатьох тортів і рулетів. Він легкий, повітряний і чудово вбирає вологу від просочень, крему чи фруктів, тому підходить майже для будь-якого десерту. Цей рецепт особливий тим, що складається лише з чотирьох основних інгредієнтів і не вимагає жодних складних технік — головне точно дотримуватися кількох правил, і бісквіт вийде однаково вдалим щоразу.

Інгредієнти для бісквіта

6 великих яєць кімнатної температури

1 склянка (приблизно 200 г) цукру

1 склянка (приблизно 120 г) пшеничного борошна

1/2 чайної ложки розпушувача

1 чайна ложка ванільного екстракту

Із цієї кількості вийдуть два коржі діаметром 23 см — приблизно на 10 порцій.

Як приготувати бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 180°C і встановіть звичайний режим нагріву, без конвекції. Дно двох форм діаметром 23 см вистеліть пергаментом, а стінки не змащуйте — тісто повинне чіплятися за них, щоб добре піднятися.

У чаші міксера збийте 6 яєць на високій швидкості впродовж 1 хвилини. Не вимикаючи міксер, поступово додайте цукор і продовжуйте збивати ще 8-10 хвилин, доки маса не стане густою, пишною та світлою.

Окремо змішайте борошно з розпушувачем і просійте цю суміш у яєчну масу в три прийоми. Після кожної частини обережно перемішуйте лопаткою знизу вгору, захоплюючи дно чаші, щоб не залишилося кишень із борошном. Мішайте рівно доти, доки не зникнуть смужки борошна, — перемішувати довше не варто, інакше тісто втратить повітря.

Наостанок вмішайте ванільний екстракт — він прибирає яєчний запах, характерний для бісквіта. Розподіліть тісто рівномірно між двома формами і одразу відправляйте в духовку, не залишаючи його чекати.

Випікайте бісквіт за 180°C 23-28 хвилин, доки верх не стане золотисто-коричневим. Духовку не відкривайте майже до самого кінця випікання, інакше корж може опасти. Готові коржі дістаньте з форм, обережно провівши тонкою лопаткою по краях, перекладіть на решітку й зніміть пергамент. Дайте бісквіту повністю охолонути за кімнатної температури, у приміщенні без наскрізного вітру — так він не «осяде» і не матиме яскраво виражений яєчний присмак. Охололі коржі можна розрізати навпіл гострим зубчастим ножем.

Готовий бісквіт можна просочити сиропом, прошарувати кремом, ягодами чи згорнути в рулет — основа однаково добре тримає форму й смак. Зберігати неоформлений корж краще в холодильнику, щільно обгорнувши харчовою плівкою, а вже готовий торт із бісквітом варто з'їсти протягом кількох днів, доки крем не втратив свіжості.

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