Бисквит — классическая воздушная основа для тортов, и этот рецепт готовится всего из четырех ингредиентов и никогда не оседает, если придерживаться нескольких простых секретов.

Рецепт медовика мы уже публиковали — а бисквит готовится по совершенно другому принципу: без коржей, которые нужно настаивать, только на хорошо взбитых яйцах.

Бисквит — классическая основа для многих тортов и рулетов. Он легкий, воздушный и отлично впитывает влагу от пропиток, крема или фруктов, поэтому подходит почти для любого десерта. Этот рецепт особенный тем, что состоит всего из четырех основных ингредиентов и не требует никаких сложных техник — главное точно придерживаться нескольких правил, и бисквит получится одинаково удачным каждый раз.

Ингредиенты для бисквита

6 крупных яиц комнатной температуры

1 стакан (приблизительно 200 г) сахара

1 стакан (приблизительно 120 г) пшеничной муки

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1 чайная ложка ванильного экстракта

Из этого количества получится два коржа диаметром 23 см — приблизительно на 10 порций.

Как приготовить бисквит: пошагово

Разогрейте духовку до 180°C и установите обычный режим нагрева, без конвекции. Дно двух форм диаметром 23 см застелите пергаментом, а стенки не смазывайте — тесто должно цепляться за них, чтобы хорошо подняться.

В чаше миксера взбейте 6 яиц на высокой скорости в течение 1 минуты. Не выключая миксер, постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать еще 8-10 минут, пока масса не станет густой, пышной и светлой.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и просейте эту смесь в яичную массу в три приема. После каждой части осторожно перемешивайте лопаткой снизу вверх, захватывая дно чаши, чтобы не осталось карманов с мукой. Мешайте ровно до тех пор, пока не исчезнут полоски муки, — перемешивать дольше не стоит, иначе тесто потеряет воздух.

Напоследок вмешайте ванильный экстракт — он убирает яичный запах, характерный для бисквита. Распределите тесто равномерно между двумя формами и сразу отправляйте в духовку, не оставляя его ждать.

Выпекайте бисквит при 180°C 23-28 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым. Духовку не открывайте почти до самого конца выпекания, иначе корж может опасть. Готовые коржи достаньте из форм, осторожно проведя тонкой лопаткой по краям, переложите на решетку и снимите пергамент. Дайте бисквиту полностью остыть при комнатной температуре, в помещении без сквозняка — так он не «осядет» и не будет иметь ярко выраженный яичный привкус. Остывшие коржи можно разрезать пополам острым зубчатым ножом.

Готовый бисквит можно пропитать сиропом, переслоить кремом, ягодами или свернуть в рулет — основа одинаково хорошо держит форму и вкус. Хранить неоформленный корж лучше в холодильнике, плотно обернув пищевой пленкой, а уже готовый торт с бисквитом стоит съесть в течение нескольких дней, пока крем не потерял свежесть.

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