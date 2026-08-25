Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell обновили тарифы на сентябрь — абонентам предлагают пакеты от 175 до 350 гривен в месяц. Рассказываем, какие варианты самые выгодные и что в них входит.

Тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell на сентябрь уже известны: мобильные операторы предлагают пакеты услуг от 175 до 350 гривен в месяц. В зависимости от потребностей можно выбрать вариант с большим объемом трафика, минут или скоростным домашним интернетом, пишет Новини.LIVE.

Тарифный план Киевстар

Лучшее соотношение цены и наполнения у Киевстар имеет тариф "ВСЕ РАЗОМ Перевага" — 250 гривен в месяц. Новым пользователям домашнего интернета оператора его предлагают за 200 гривен в течение трех месяцев обслуживания. В пакет входят Киевстар ТВ, 20 ГБ трафика (из них 8,1 ГБ в роуминге), 1 200 минут на звонки по Украине, безлимит в сети после завершения пакетных минут и домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Тарифный план Vodafone

В Vodafone выгодным называют пакет GigaCombo за 350 гривен в месяц. Для абонентов, которые впервые подключили тариф, изменили его или перенесли номер в сеть, стоимость снижается до 250 гривен на полгода. Пользователи получают безлимитный трафик (после 50 ГБ скорость ограничивается до 0,8 Мбит/с), 11 ГБ в роуминге, домашний интернет до 1 Гбит/с, неограниченные минуты в сети, 500 минут на звонки по Украине и в ЕС, Vodafone TV и 50 минут на звонки в страны ЕС.

Тарифный план lifecell

Самый доступный вариант в lifecell — "Лайфсет М" за 175 гривен в месяц. В него входят домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, 25 ГБ трафика (из них 4 ГБ можно использовать в ЕС), lifecell TV, 1 300 минут на все номера по Украине и безлимит в сети. Главное преимущество — фиксация стоимости до конца 2027 года, поэтому даже если другие предложения оператора будут дорожать, этот пакет изменения не затронут.

Что учесть при выборе тарифа

Перед подключением стоит проверить покрытие домашнего интернета по адресу проживания. Киевстар советует сначала убедиться, что услуга доступна, а затем оставить заявку — оператор перезвонит для согласования деталей подключения. Для частых путешествий Киевстар также запустил услугу "SIM для путешествий" — eSIM для использования трафика в роуминге без переплат.

Ранее Politeka сообщала, "Киевстар" меняет тарифы с 1 сентября: кого из абонентов автоматически переведут на новые пакеты.

Также Politeka сообщала, тарифы на электроэнергию: в Минэнерго рассказали, когда могут вырасти цены в платежках.