Мобільний оператор "Київстар" попередив про зміни для абонентів тарифів Smart Business та Smart Business+ — з 1 вересня 2026 року їх автоматично переведуть на нові тарифні плани. Вартість обслуговування не зросте, а для користувачів Smart Business+ навіть знизиться на 100 грн.

Спеціальні тарифи "Київстар" для пенсіонерів уже діють, а тепер оператор готує нові зміни для контрактних бізнес-клієнтів. Уже з 1 вересня 2026 року "Київстар" автоматично переведе частину абонентів на інші тарифні плани.

Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "Київстар", зміни торкнуться користувачів тарифних планів Smart Business та Smart Business+. Жодних додаткових дій від абонентів не вимагається — перехід відбудеться автоматично. Водночас клієнти зберігають за собою право відмовитися від нового пакета та обрати інший.

Абоненти Smart Business перейдуть на тариф "ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт" за 600 гривень на місяць. Вартість залишиться на попередньому рівні — тобто щомісячна плата не зміниться. Користувачі Smart Business+ отримають "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт" за 1100 гривень на місяць — це на 100 гривень дешевше, ніж вони платили раніше (було 1200 гривень).

Що входить у нові тарифні плани

У новому пакеті для колишніх абонентів Smart Business передбачено безлімітний мобільний трафік, 20 ГБ у роумингу (замість 19,5 ГБ), 1000 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, безлім у мережі "Київстар", 600 SMS (раніше було 1000 повідомлень), SIM-карту для роутера, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с та дві "Суперсили" без доплат.

Для користувачів Smart Business+ новий тариф включає безлімітний трафік, безлімітні дзвінки в мережі "Київстар", 2700 хвилин на розмови по Україні та за кордон (замість 3000 хвилин), "Київстар ТБ" і дві "Суперсили". Щомісячна плата знизиться з 1200 до 1100 гривень.

Що робити, якщо новий тариф не підходить

У компанії наголосили: якщо новий тарифний план не влаштовує, абонент має повне право відмовитися. "Якщо новий тариф вам не підходить, ви можете самостійно перейти на будь-який інший доступний тариф 'Київстар' або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства", — зазначили в компанії. Для зміни тарифу достатньо звернутися до контакт-центру оператора за номером 466, скористатися застосунком "Мій Київстар" або завітати до найближчого фірмового магазину.

Для більшості контрактних абонентів зміни будуть або нейтральними — та сама ціна з оновленим наповненням, або відверто вигідними завдяки зниженню щомісячної плати на 100 гривень. Тим, кого нові умови не влаштують, оператор залишає можливість обрати інший тариф або розірвати контракт.

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