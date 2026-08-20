Внаслідок російських атак на Херсонщині спостерігаються перебої з електропостачанням, через що можливі проблеми з водопостачанням. В обласній військовій адміністрації звернулися до мешканців із важливим проханням.

У Херсонській області через російські обстріли енергетичної інфраструктури фіксуються перебої з електропостачанням. Ситуація ускладнюється тим, що через знеструмлення насосних станцій можливі проблеми й з подачею води до осель херсонців.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Посадовці звернулися до мешканців регіону з проханням поставитися до ситуації з розумінням — відновлювальні роботи тривають, однак ворожі атаки продовжують завдавати шкоди критичній інфраструктурі.

Що кажуть в ОВА

«Внаслідок російських атак спостерігаються перебої з електропостачанням. Прошу херсонців поставитися до ситуації з розумінням. Також через знеструмлення можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску води», — йдеться в офіційному повідомленні Херсонської ОВА.

В адміністрації наголосили, що енергетики та комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб максимально швидко відновлювати подачу електроенергії після кожного ворожого удару. Однак у деяких випадках ремонтні роботи можуть затягуватися через безпекову ситуацію — ворог нерідко завдає повторних ударів по одних і тих самих об'єктах.

Як підготуватися до перебоїв зі світлом та водою

Мешканцям Херсонщини радять заздалегідь подбати про найнеобхідніше. Насамперед варто мати вдома запас питної та технічної води — щонайменше на одну-дві доби. Для триваліших знеструмлень стануть у пригоді павербанки, заряджені ліхтарики, свічки та, за можливості, портативні зарядні станції.

Також важливо тримати напоготові «тривожну валізу» з документами, медикаментами, теплими речами та продуктами тривалого зберігання. У разі повного знеструмлення мобільний зв'язок може працювати нестабільно, тому варто заздалегідь домовитися з рідними про точки зустрічі або альтернативні способи комунікації.

У Херсонській ОВА закликають мешканців слідкувати за офіційними повідомленнями — графіки відновлення електропостачання та водопостачання публікуватимуться в міру надходження інформації від аварійних бригад.