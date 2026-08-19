У Хмельницькому добудовують соціальний будинок для переселенців на 156 квартир — він готовий на 85%. Завершити всі роботи планують до кінця 2026 року, а платити мешканці будуть лише за комуналку.

Гуманітарна допомога для ВПО у Хмельницькому виходить на новий рівень — у місті добудовують соціальний будинок на 156 квартир, який уже готовий на 85%. Усі роботи обіцяють завершити до кінця 2026 року.

Про будівництво повідомило видання «Суспільне». За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, проєкт повністю фінансується грантовими коштами — 9,4 мільйона євро надано за конкурсом Європейського Союзу та НЕФКО. Раніше місто вже реконструювало дві будівлі й заселило туди переселенців, а нинішній будинок є другим етапом цієї програми.

Будівництво стартувало «з нуля» у серпні 2024 року. Наразі будівельники облицьовують фасад і виконують внутрішні роботи, розповів начальник дільниці Володимир Савченко. Будинок восьмиповерховий, зведений за монолітно-каркасною технологією: залізобетонні колони й перекриття, стіни з керамоблока, утеплені мінеральною ватою товщиною 150 міліметрів.

У будинку передбачений індивідуальний тепловий пункт і встановлення сонячних панелей. Зі 156 квартир 114 — однокімнатні. Усі помешкання будуть частково мебльованими та оснащеними побутовою технікою, тож переселенці платитимуть лише за комунальні послуги, а не за оренду.

Кого заселятимуть у новий будинок

Житло соціальне й належатиме Хмельницькій міській раді, пояснив Василь Новачок. Отримати квартири зможуть рідні учасників бойових дій, багатодітні родини, люди з інвалідністю та пенсіонери. Розселятимуть переселенців за рейтингом, розробленим Кабінетом Міністрів України.

Після того, як мешканці зможуть повернутися додому, житло знову передаватимуть іншим людям — воно завжди залишатиметься комунальним. Забезпечити всіх охочих не вдасться: за словами заступниці начальника управління праці та соцзахисту населення Тетяни Федосєєвої, у Хмельницькій громаді нині проживає близько 32 тисяч вимушених переселенців.

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