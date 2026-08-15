У Хмельницькій області напередодні Дня Незалежності окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. Розмір виплат складе від 450 до 3100 гривень — залежно від статусу отримувача.

Грошова допомога у Хмельницькій області надходитиме й до Дня Незалежності — Пенсійний фонд України підготував разові доплати для цілої низки категорій мешканців регіону. Гроші отримають ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих захисників та інші пільговики.

Як повідомляє «Дім» з посиланням на Пенсійний фонд, виплати відбудуться до 24 серпня. Їхній розмір коливатиметься від 450 до 3100 гривень — залежно від того, до якої саме категорії належить отримувач. Кошти надійдуть на банківські рахунки або через відділення «Укрпошти».

Хто і скільки отримає: повний перелік категорій

Пенсійний фонд затвердив шість рівнів виплат. Найбільшу суму — 3100 гривень — отримають українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концтаборів і гетто I групи.

Другий рівень — 2900 гривень — передбачений для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в'язнів концтаборів II групи. Ще 2700 гривень виплатять тим самим категоріям, але з III групою інвалідності.

По 1000 гривень нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання та дітям, які там народилися.

Дружинам і чоловікам загиблих ветеранів, полеглих Захисників та Захисниць України, які не одружилися вдруге, виплатять 650 гривень. Найменшу доплату — 450 гривень — отримають учасники війни, колишні в'язні концтаборів, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників.

Як отримати виплату: автоматично чи за заявою

Більшості отримувачів у Хмельницькій області кошти нарахують автоматично — без жодних додаткових звернень. Це стосується тих, чий статус уже підтверджений у базі даних Пенсійного фонду. Перевірити нарахування можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ або звернувшись до найближчого сервісного центру.

Якщо ж людина має право на допомогу, але не є пенсіонером і не перебуває на обліку в ПФУ, їй потрібно подати заяву. Для цього слід звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду в Хмельницькій області — особисто або через уповноваженого представника. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує відповідний пільговий статус.

Важливо: жодних цільових обмежень щодо витрачання цих коштів законодавство не встановлює. Як пояснив адвокат Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна, отримані гроші можна витратити на будь-які потреби — зокрема й на оплату комунальних послуг.

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