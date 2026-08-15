Рокитнянська селищна рада оголосила реєстрацію переселенців на безкоштовні продуктові набори від фонду "Карітас-Спес". Подати документи можна протягом трьох днів — з 17 по 19 серпня.

Допомога для ВПО у Київській області розширюється — Рокитнянська селищна рада оголосила про реєстрацію переселенців на отримання безкоштовних продуктових наборів від благодійного фонду "Карітас-Спес".

Як повідомляє Київщина Інфо з посиланням на Рокитнянську селищну раду, допомогу надає Дієцезіальний Благодійний Фонд "Карітас-Спес" Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Громада має заздалегідь сформувати та подати фонду список отримувачів.

Реєстрація триватиме з 17 по 19 серпня. Щоб потрапити до списку, переселенцям потрібно особисто звернутися до відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення Рокитнянської селищної ради за адресою: смт Рокитне, вулиця Незалежності, 2. Прийом відбуватиметься на другому поверсі в приміщенні колишньої адміністрації.

Важлива умова: зареєструватися можуть лише ті внутрішньо переміщені особи, які отримали свій статус після 24 лютого 2022 року — дати початку повномасштабного вторгнення. Ті, хто набув статусу ВПО раніше, під цю програму не підпадають.

Які документи потрібні для реєстрації

При зверненні до відділу соціального захисту переселенцям необхідно мати при собі три документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код (РНОКПП) та довідку внутрішньо переміщеної особи. Без повного пакету документів заявку не приймуть.

Як відбуватиметься видача продуктових наборів

Після завершення реєстрації 19 серпня Рокитнянська селищна рада передасть сформований список отримувачів до фонду "Карітас-Спес". Про точну дату, час і місце видачі продуктових наборів громада повідомить додатково — за цим варто стежити на офіційних інформаційних ресурсах селищної ради.

Програма діє виключно для переселенців, зареєстрованих у Рокитнянській територіальній громаді. ВПО, які проживають в інших громадах Київської області, мають звертатися за інформацією про подібні програми до своїх місцевих рад.

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