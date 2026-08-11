Міністерство соціальної політики запустило експериментальний проєкт із забезпечення житлом переселенців — громади Київської області вже подають заявки на придбання готових будинків для ВПО.

Житлові програми для переселенців на Київщині розширюються — Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України координує новий експериментальний проєкт, у межах якого держава спрямовує кошти на купівлю готових будинків для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє "Патріот Донбасу" з посиланням на Мінсоцполітики, громади Київської області вже розпочали подання заявок. Придбані будинки передаватимуть ВПО у користування — це має суттєво прискорити забезпечення переселенців дахом над головою, адже не потрібно чекати роками на будівництво нового житла.

Як обиратимуть житло для ВПО

Заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко під час візиту до Кожанської громади узгодила з місцевою владою подальші кроки реалізації проєкту. Посадовиця наголосила: під час вибору житла враховуватимуть потреби конкретних сімей та можливості громади.

«Важливо знаходити практичні рішення, які дозволяють швидко збільшувати кількість місць для проживання ВПО. Це може бути придбання готового будинку або переоблаштування приміщення, яке вже є в громаді», — зазначила Тетяна Кірієнко.

Які ще варіанти житла готують для переселенців

Окрім купівлі готових будинків, у громадах області шукають і інші способи розміщення переселенців. У Ржищівській громаді житло для ВПО облаштовують на базі геріатричного пансіонату та гуртожитків місцевих коледжів — там уже тривають ремонтні роботи.

У селі Мала Половецька Кожанської громади діє Центр надання соціальних послуг із відділенням цілодобового перебування. Наразі там проживають 36 внутрішньо переміщених осіб, десятеро з яких евакуювалися із зони бойових дій минулого тижня. Центр забезпечує стаціонарний догляд, соціально-побутову допомогу та підтримку в задоволенні повсякденних потреб.

Як громадам долучитися до програми

Експериментальний проєкт Мінсоцполітики передбачає, що ініціатива має йти від самих громад — вони подають заявки, а міністерство координує процес і спрямовує державну підтримку. Важливо, щоб громада мала інфраструктурні можливості для прийому переселенців: доступ до школи, медицини, транспорту. Рішення про купівлю того чи іншого будинку ухвалюють спільно — представники міністерства разом із місцевою владою, з урахуванням реальних потреб сімей ВПО.

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