У Кожанській громаді на Київщині створюють комунальний житловий фонд для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. До відновлювальних робіт залучать благодійний фонд «Рокада».

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області поповнюється новими об'єктами — Кожанська громада розпочала формування комунального житлового фонду для тимчасового проживання переселенців. Як повідомляє Київська обласна державна адміністрація, йдеться про будинки комунальної власності, які після ремонту зможуть прийняти десятки людей.

Директор Департаменту соціального захисту населення Київської ОВА Ігор Мещан розповів, у якому стані перебувають приміщення. Будинки потребують серйозного ремонту, тому до відновлювальних робіт залучають благодійний фонд «Рокада».

У громаді вже зареєстрували два будинки, один із яких подали на отримання субвенції. Водночас триває пошук додаткових пропозицій щодо придбання житла для переселенців.

Масштаби по всій області

Ситуація з житлом для ВПО на Київщині значно масштабніша, ніж може здатися на перший погляд. Влада подала заявки на придбання 29 будинків — після ремонту вони зможуть прийняти 87 внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, у сільській місцевості області виявили ще 100 потенційних будинків, які можна пристосувати для проживання переселенців. Це дає надію, що черга на комунальне житло суттєво скоротиться вже найближчим часом.

Центр соціальних послуг у Кожанській громаді: хто вже отримав прихисток

У Кожанській громаді функціонує Центр надання соціальних послуг, у структурі якого працює відділення з цілодобовим перебуванням. Наразі там проживають 36 людей. Десятеро з них — внутрішньо переміщені особи, яких евакуювали цього тижня з районів активних бойових дій.

Цей центр став проміжним рішенням для тих, хто втратив дім і не має змоги самостійно орендувати житло. Після завершення ремонту комунальних будинків частина мешканців центру зможе переїхати в окремі квартири.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: що слід знати українцям про необхідну підтримку.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 10 по 16 серпня: з'явився список адрес, де надовго зникне електрика.

Як повідомляла Politeka, дефіцит продуктів в Київській області: які продукти зникли з полиць супермаркетів.