Торговельна мережа "Сільпо" зіткнулася з логістичними труднощами після російського удару по складських комплексах на Херсонщині — у супермаркетах помітно спорожніли полиці зі свіжими продуктами.

Торговельна мережа "Сільпо" зіткнулася з серйозними логістичними труднощами після російського удару по складських комплексах — у супермаркетах мережі по всій Україні, зокрема на Херсонщині, помітно спорожніли полиці зі свіжими продуктами.

Як повідомляє Новини.LIVE, 5 серпня російські війська завдали удару по логістичній інфраструктурі ритейлера. Внаслідок атаки загинули шестеро співробітників "Сільпо", а складські приміщення зазнали значних руйнувань.

Які товари зникли з полиць

Найбільш помітним дефіцит став у відділах свіжої продукції. Насамперед ідеться про зелень, фрукти та овочі — саме ці категорії товарів потребують швидкої логістики та належних умов зберігання, які були порушені через пошкодження складів.

У торгових залах представники мережі вже розмістили спеціальні інформаційні плакати, які пояснюють покупцям ситуацію. "Дорогі друзі, через наслідки ворожої атаки на нашу логістичну інфраструктуру доставка деяких товарів потребує більше часу", — ідеться в оголошенні компанії.

Масштаб руйнувань

Російський удар 5 серпня завдав значної шкоди не лише "Сільпо". Пожежі та руйнування різного ступеня зафіксовані на логістичних об'єктах низки провідних українських компаній: NOVUS, "Нова пошта", ROZETKA, "Епіцентр", INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Україна та інших.

Що робити покупцям

У компанії запевняють, що вже розпочали екстрені заходи для відновлення постачання. Тим часом покупцям радять враховувати можливу відсутність деяких свіжих товарів у найближчі дні та за потреби звертатися до персоналу магазинів за інформацією про наявність конкретних позицій.

Загалом за минулий тиждень Росія випустила по українських містах 61 ракету, 1560 дронів та 1540 авіабомб. Були серйозно пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, портові споруди, склади, залізниця та десятки житлових будинків.