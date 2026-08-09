З серпня вартість проїзду в більшості столичних маршруток зросла до 25 гривень, а комунальний транспорт отримав новий пересадковий квиток за 60 грн. Експерти попереджають: подорожчання може призвести до відтоку кадрів із медичних закладів Києва.

Подорожчання проїзду в Київській області набуло нового витка в серпні — вартість поїздки у більшості маршруток підскочила одразу на 5 гривень, і тепер пасажири змушені віддавати 25 грн за разовий квиток.

Це вже друге підвищення тарифів за 2026 рік. У березні ціна проїзду зросла з 15 до 20 гривень, а з 1 серпня — ще на 5 гривень. Як повідомляє видання LYBID34 із посиланням на голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка, серед основних причин — подорожчання пального, витрати на ремонт і запчастини, а також гострий дефіцит водіїв через проблеми з бронюванням.

Щоправда, не всі маршрути перейшли на новий тариф. На коротких рейсах — наприклад, №240 та №241 у районі Лісового масиву — проїзд поки що залишається на рівні 20 гривень.

Новий пересадковий квиток за 60 грн

Одночасно з подорожчанням маршруток у комунальному транспорті столиці — метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері — запровадили пересадковий QR-квиток вартістю 60 гривень. Він дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин із моменту першої валідації. Придбати його можна в застосунку «Київ Цифровий» або в терміналах самообслуговування.

Санітарка віддасть десяту частину зарплати лише на дорогу

HR-експертка Тетяна Пашкіна в коментарі Delo.ua зазначила: що нижча зарплата, то болючіше б'ють транспортні витрати. Наприклад, санітарка в Києві отримує близько 15 000 грн. За 20 робочих днів лише на проїзд туди й назад по 25 грн піде 1000 грн — майже 7% місячного доходу. А якщо маршрут передбачає пересадку, сума подвоюється.

«Якщо в бібліотекаря заробітна плата 12 тис. грн і ми маємо умовно 20 робочих днів, навіть туди й назад по 30 грн — це 60 грн на день. За 20 днів це 1200 грн, тобто близько 10% від заробітної плати», — навела приклад Пашкіна.

Особливо вразливою категорією експертка назвала медичних працівників. Санітарки, молодший медперсонал, лаборанти — люди, чия праця критично важлива для лікарень, — отримують одні з найнижчих зарплат у столиці. І коли половина доходу йде на комуналку та харчування, додаткові 1000–2000 грн на транспорт стають «останньою краплею».

Роботодавці змушені реагувати

За словами Пашкіної, частина роботодавців уже шукає виходи: хтось запроваджує транспортну надбавку — умовну тисячу гривень до зарплати, хтось оплачує проїзні, а дехто організовує розвезення працівників. Проте в бюджетній сфері, зокрема в медицині, такі рішення потребують централізованих змін, які наразі не ухвалені.

Голова Київської міської ради профспілок Тетяна Орисенко раніше заявляла, що на столі переговорів лежать три варіанти вартості проїзду в комунальному транспорті, зокрема компромісний максимум 20 гривень та обґрунтований мінімум 15 гривень. Однак поки що дискусія триває, а тарифи вже зросли.

Що це означає для пацієнтів київських лікарень

Якщо тенденція збережеться, лікарні столиці ризикують зіткнутися з нестачею санітарок і молодшого медперсоналу вже найближчими місяцями. Частина працівників шукатиме роботу ближче до дому — в поліклініках, приватних кабінетах або взагалі змінюватиме професію. Для пацієнтів це означає збільшення навантаження на тих, хто залишиться, та потенційне зниження якості догляду.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Київській області: яку вартість вже встановлено.

Також Politeka повідомляла, нову ціну вже встановлено: проїзд у Київській області подорожчав у кілька разів.

Як повідомляла Politeka, подорожчання проїзду в Київській області: квиток значно додав у вартості.