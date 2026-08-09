Подорожчання проїзду в Київській області набуло нового витка в серпні — вартість поїздки у більшості маршруток підскочила одразу на 5 гривень, і тепер пасажири змушені віддавати 25 грн за разовий квиток.

Це вже друге підвищення тарифів за 2026 рік. У березні ціна проїзду зросла з 15 до 20 гривень, а з 1 серпня — ще на 5 гривень. Як повідомляє видання LYBID34 із посиланням на голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка, серед основних причин — подорожчання пального, витрати на ремонт і запчастини, а також гострий дефіцит водіїв через проблеми з бронюванням.

Щоправда, не всі маршрути перейшли на новий тариф. На коротких рейсах — наприклад, №240 та №241 у районі Лісового масиву — проїзд поки що залишається на рівні 20 гривень.

Новий пересадковий квиток за 60 грн

Одночасно з подорожчанням маршруток у комунальному транспорті столиці — метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері — запровадили пересадковий QR-квиток вартістю 60 гривень. Він дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин із моменту першої валідації. Придбати його можна в застосунку «Київ Цифровий» або в терміналах самообслуговування.

транспорт, трамвай, Київ

Санітарка віддасть десяту частину зарплати лише на дорогу

HR-експертка Тетяна Пашкіна в коментарі Delo.ua зазначила: що нижча зарплата, то болючіше б'ють транспортні витрати. Наприклад, санітарка в Києві отримує близько 15 000 грн. За 20 робочих днів лише на проїзд туди й назад по 25 грн піде 1000 грн — майже 7% місячного доходу. А якщо маршрут передбачає пересадку, сума подвоюється.

«Якщо в бібліотекаря заробітна плата 12 тис. грн і ми маємо умовно 20 робочих днів, навіть туди й назад по 30 грн — це 60 грн на день. За 20 днів це 1200 грн, тобто близько 10% від заробітної плати», — навела приклад Пашкіна.

Особливо вразливою категорією експертка назвала медичних працівників. Санітарки, молодший медперсонал, лаборанти — люди, чия праця критично важлива для лікарень, — отримують одні з найнижчих зарплат у столиці. І коли половина доходу йде на комуналку та харчування, додаткові 1000–2000 грн на транспорт стають «останньою краплею».

площа Арсенальна, Київ, метро

Роботодавці змушені реагувати

За словами Пашкіної, частина роботодавців уже шукає виходи: хтось запроваджує транспортну надбавку — умовну тисячу гривень до зарплати, хтось оплачує проїзні, а дехто організовує розвезення працівників. Проте в бюджетній сфері, зокрема в медицині, такі рішення потребують централізованих змін, які наразі не ухвалені.

Голова Київської міської ради профспілок Тетяна Орисенко раніше заявляла, що на столі переговорів лежать три варіанти вартості проїзду в комунальному транспорті, зокрема компромісний максимум 20 гривень та обґрунтований мінімум 15 гривень. Однак поки що дискусія триває, а тарифи вже зросли.

Що це означає для пацієнтів київських лікарень

Якщо тенденція збережеться, лікарні столиці ризикують зіткнутися з нестачею санітарок і молодшого медперсоналу вже найближчими місяцями. Частина працівників шукатиме роботу ближче до дому — в поліклініках, приватних кабінетах або взагалі змінюватиме професію. Для пацієнтів це означає збільшення навантаження на тих, хто залишиться, та потенційне зниження якості догляду.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Київській області: яку вартість вже встановлено.

Також Politeka повідомляла, нову ціну вже встановлено: проїзд у Київській області подорожчав у кілька разів.

Як повідомляла Politeka, подорожчання проїзду в Київській області: квиток значно додав у вартості.