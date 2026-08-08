У ніч на 8 серпня російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Суми — Київ. Через наслідки масованої атаки низка рейсів Укрзалізниці курсує з відставанням до 13 годин.

У Сумській області фіксують перебої з інфраструктурою — після нічної атаки 8 серпня безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Суми — Київ, що спричинило масштабні затримки на залізниці.

Як повідомляє видання «ФАКТ», внаслідок влучання дрона ніхто з пасажирів та персоналу не постраждав, однак один із вагонів складу зазнав пошкоджень. «Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіка на цій ділянці було мінімальним», — заявили в Укрзалізниці.

Водночас через пошкодження залізничної інфраструктури після масованої атаки в ніч на 8 серпня ціла низка рейсів по всій країні курсує зі значним відставанням від розкладу. На окремих напрямках затримка сягає майже 13 годин.

Які поїзди найбільше вибилися з графіка

Станом на ранок 8 серпня антирекордсменом за тривалістю затримки став поїзд №87/88 Дніпро-Головний — Ковель-Пас., який відставав від розкладу на 12 годин 51 хвилину. Майже стільки ж — 12 годин 33 хвилини — запізнювався рейс №41/42 Дніпро-Головний — Львів.

Суттєві відхилення зафіксовано й на інших маршрутах: поїзд №83/84 Львів — Дніпро-Головний затримувався на 6 годин 41 хвилину, а №23/24 Хелм — Київ-Пас. — на 6 годин 16 хвилин. Понад п'ять годин відставання від графіка мали рейси №79/80 Дніпро-Головний — Львів та №23/24 Київ-Пас. — Хелм.

Проблеми не оминули й одеський напрямок: поїзд №765/766 Одеса-Головна — Київ-Пас. відставав більш ніж на чотири години. Також понад чотири години затримувалися рейси №119/120 Дніпро-Головний — Хелм та №119/120 Хелм — Дніпро-Головний.

Що відомо про атаку на поїзд Суми — Київ

Найбільш резонансним епізодом нічної атаки став удар безпілотника безпосередньо по локомотиву пасажирського поїзда, що курсував за маршрутом Суми — Київ. Це перший за тривалий час випадок прямого влучання дрона в пасажирський склад Укрзалізниці на Сумщині.

Попри пошкодження одного з вагонів, залізничникам вдалося уникнути жертв — усі пасажири та бригада залишилися неушкодженими. Наразі фахівці Укрзалізниці оцінюють масштаб пошкоджень та працюють над якнайшвидшим відновленням руху за графіком.

Як дізнатися актуальний час прибуття поїзда

Пасажирам, чиї рейси можуть бути затримані, радять відстежувати оперативну інформацію через офіційні канали Укрзалізниці: мобільний застосунок, Telegram-бот, а також гарячу лінію компанії. Актуальний статус рейсу можна перевірити за номером поїзда на сайті uz.gov.ua або безпосередньо на вокзалі.

У разі затримки понад 2 години пасажири мають право на безкоштовне харчування та відшкодування вартості квитка — для цього потрібно звернутися до чергового по вокзалу або начальника поїзда із заявою.

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