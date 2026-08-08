КП «Чернівціводоканал» подало проєкт нового тарифу на централізоване водопостачання — вартість може зрости одразу на 34,6%. Якщо виконком міськради погодить розрахунки, платіжки чернівчан суттєво «поважчають» уже з січня.

У Чернівцях готують чергове підвищення тарифу на водопостачання — вже друге менш ніж за рік. КП «Чернівціводоканал» направило до виконавчого комітету міської ради проєкт рішення, згідно з яким вартість кубометра води для населення зросте з нинішніх 63,56 грн до 85,54 грн.

Востаннє ціну переглядали на початку 2026 року — тоді тариф підскочив із 27,9 грн до 63,56 грн за куб, тобто більш ніж удвічі. До того вартість послуги не змінювали з 2021 року, і Чернівці залишалися містом із одним із найнижчих тарифів на воду серед обласних центрів Буковини.

На скільки й чому дорожчає вода

Нове підвищення — плюс 21,98 грн на кожному кубометрі, або 34,6%. У грошовому вимірі для середньостатистичної родини з трьох осіб, яка споживає близько 6–7 кубів на місяць, щомісячна сума у платіжці за водопостачання зросте орієнтовно на 130–150 грн.

Комунальники пояснюють необхідність перегляду тарифу суттєвим здорожчанням складових собівартості. Як повідомляє cvnews.cv.ua із посиланням на економічно обґрунтовані розрахунки підприємства, електроенергія для насосних станцій подорожчала більш ніж удвічі — з 4,42 грн до 9,52 грн за кВт·год. Витрати на пальне зросли у 2,5 раза, а фонд оплати праці збільшився через підвищення мінімальної зарплати та ставки єдиного соціального внеску.

Чинний тариф покриває лише частину витрат

Генеральний директор КП «Чернівціводоканал» Андрій Сайковський наголошує, що різниця між економічно обґрунтованим та чинним тарифом уже перевищила 200 млн грн. Підприємство фактично працює в режимі хронічного недофінансування, що ускладнює ремонт мереж, заміну насосного обладнання та ліквідацію аварійних поривів.

Попри те, що проєкт рішення вже оприлюднено на сайті Чернівецької міської ради, остаточного вердикту виконком ще не виніс — документ має пройти процедуру громадського обговорення та затвердження.

Коли чекати нових платіжок

Якщо виконком погодить запропонований тариф, нові цифри у квитанціях чернівчани побачать орієнтовно з січня 2027 року. Саме цей термін закладено в проєкті — новий тариф має набути чинності з початку наступного року. До того часу водопостачання оплачуватиметься за чинною ціною 63,56 грн за кубометр.

Чи вплине це рішення на тариф за водовідведення — наразі невідомо: окремого проєкту щодо перегляду цієї складової комунальники поки не подавали.