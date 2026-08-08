Мережа супермаркетів Novus терміново перебудовує систему постачання після російської атаки на розподільчий центр. У компанії попереджають про можливий тимчасовий дефіцит окремих товарів у магазинах, зокрема в Одеській області.

Магазини в Одеській області можуть зіткнутися з дефіцитом продуктів — і новий удар по логістиці одного з найбільших ритейлерів країни лише загострює ситуацію. Мережа супермаркетів Novus після масштабної російської атаки на свій розподільчий центр терміново перебудовує всю систему постачання.

Про це повідомив генеральний директор Novus Марк Петкевич. За його словами, після виведення з ладу великого логістичного центру компанія вже перейшла на прямі поставки від виробників і партнерів, залучає резервні складські майданчики, орендує додатковий транспорт і шукає нові приміщення для зберігання продукції.

Ключова проблема — масштаб втрат. Коли розподільчий центр такого рівня раптово припиняє роботу, з ланцюга постачання одночасно випадають мільйони одиниць продукції, яка вже наступного дня мала опинитися на полицях магазинів, зокрема в Одеській області.

Чи варто чекати порожніх полиць

У компанії наголошують: системного дефіциту товарів не очікують. Novus використовує одразу кілька резервних механізмів: прямі поставки від виробників безпосередньо до супермаркетів в обхід зруйнованого складу, альтернативні логістичні об'єкти в інших регіонах, а також перенаправлення вантажівок і додаткову оренду транспорту.

Водночас у компанії визнають: в окремих торгових точках певні товари можуть тимчасово бути відсутніми. Найбільше це стосується продуктів із коротким терміном придатності — молочної продукції, м'яса, овочів, фруктів та готових страв, які потребують складнішого температурного контролю і швидшої доставки.

Другий удар по логістиці мережі

Це вже не перша атака на інфраструктуру Novus. 25 листопада 2025 року під час масованого удару по Києву російська ракета пошкодила один із ключових логістичних центрів мережі площею понад 50 тисяч квадратних метрів. Тоді загинули четверо водіїв постачальників, ще п'ятеро людей були поранені.

Після того удару компанія також перебудовувала маршрути й не допустила масштабного дефіциту. Тепер цей досвід став частиною антикризового плану. За словами Петкевича, за роки війни Novus навчився змінювати логістичні процеси за лічені години.

Логістика під прицілом: системна проблема

Атака на Novus — частина ширшої тенденції. Упродовж останнього часу під російські удари потрапляли складські комплекси Rozetka, PUMA, Bosch, Toyota, Intertop, "Сільпо" та інших компаній. Український ритейл змушений відмовлятися від довоєнної моделі централізації на користь розподіленої логістики — кількох менших складів і резервних маршрутів.

Для покупців в Одеській області це означає, що ситуація з наявністю товарів може змінюватися залежно від конкретного магазину та категорії продукції. Товари тривалого зберігання простіше перенаправляти через резервні склади, тоді як швидкопсувні продукти можуть тимчасово зникати з полиць окремих супермаркетів.

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