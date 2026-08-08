У Марганці Дніпропетровської області цілодобово тривають роботи з підключення громади до альтернативного джерела водопостачання — на об'єкті задіяні сім бригад зварювальників із Дніпра.

У Дніпропетровській області тривають важливі зміни — у Марганці стартувало цілодобове підключення громади до альтернативного джерела водопостачання. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Голова ОВА особисто перевірив, як проходять роботи на об'єкті. Наразі там працюють сім бригад зварювальників із Дніпра, які в посиленому режимі монтують новий водогін для Марганецької та сусідніх громад.

Чому Марганцю потрібен альтернативний водогін

Після знищення Каховської ГЕС Марганецька громада, як і низка інших населених пунктів Дніпропетровщини, втратила централізоване водопостачання. Каховське водосховище, яке десятиліттями було основним джерелом води для регіону, обміліло, і місцева влада була змушена шукати нові технічні рішення.

Альтернативне джерело, до якого зараз підключають громаду, має забезпечити стабільну подачу води для тисяч мешканців. Роботи ведуться без вихідних, у цілодобовому режимі — це дозволить завершити проєкт у максимально стислі терміни.

Сім бригад зі Дніпра: як просуваються роботи

На об'єкті одночасно працюють сім бригад зварювальників — фахівців, яких спеціально направили з обласного центру. Вони виконують зварювальні роботи на магістральному трубопроводі, що з'єднає Марганець із новим джерелом водопостачання.

За словами голови ОВА, темпи робіт високі, а контроль за якістю — постійний. Після завершення зварювальних робіт розпочнеться етап гідравлічних випробувань, що є обов'язковою умовою перед запуском системи.

Що це означає для мешканців

Підключення до альтернативного водогону означає, що мешканці Марганця та навколишніх сіл зможуть користуватися централізованим водопостачанням без перебоїв. Зараз у багатьох районах громади вода подається за графіком або підвозиться комунальними службами, що створює значні незручності для людей.

Проєкт реалізується коштом обласного бюджету та за підтримки міжнародних партнерів. Точна дата запуску водогону наразі не називається, однак, зважаючи на цілодобовий темп робіт, завершення очікується найближчим часом.

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