У Житомирській області роботодавці шукають бухгалтерів у 27 громадах — обласна служба зайнятості оприлюднила 82 актуальні пропозиції із зарплатою до 40 тисяч гривень для головних бухгалтерів.

Подорожчання продуктів у Житомирській області триває, але для фахівців із бухгалтерського обліку відкриваються непогані кар'єрні перспективи — у регіоні налічується 82 актуальні вакансії для бухгалтерів, із яких 20 — посади головних бухгалтерів.

Як повідомили в Житомирській обласній службі зайнятості 6 серпня, фахівців запрошують заклади освіти, підприємства харчової промисловості, фермерські господарства, приватні та комунальні підприємства. Роботу пропонують у 27 громадах області.

Рівень заробітної плати суттєво відрізняється залежно від посади: головні бухгалтери можуть розраховувати на оплату до 40 000 грн, тоді як для бухгалтерів максимальна ставка становить 30 000 грн. Це досить конкурентні цифри для регіонального ринку праці.

Що вимагають роботодавці

Серед основних обов'язків — організація та контроль бухгалтерського обліку відповідно до законодавства, підготовка фінансової й податкової звітності, контроль нарахування та сплати податків і зборів. Роботодавці також очікують досвід ведення бухгалтерського й податкового обліку, нарахування заробітної плати, відпускних і лікарняних, сплати ЄСВ, оформлення розрахункових документів, підготовки зарплатних відомостей для банку та своєчасного подання звітності.

Куди звертатися: контакти філій служби зайнятості

Для пошуку роботи можна звернутися безпосередньо до філій Житомирського обласного центру зайнятості:

Житомирська філія: 0-800-216-124, (098) 662-27-24

Коростенська філія: 0-800-216-127, (096) 001-24-94

Бердичівська філія: 0-800-216-125, (093) 424-14-43

Звягельська філія: 0-800-216-126, (067) 536-59-51

Гаряча лінія обласної служби зайнятості: 0-800-219-714. Ознайомитися з усіма актуальними пропозиціями роботи можна також на Єдиному порталі вакансій, який працює на основі штучного інтелекту.

Загалом ситуація на ринку праці Житомирщини для бухгалтерів виглядає досить обнадійливо: 82 вакансії у 27 громадах — це реальний шанс знайти роботу з гідною оплатою, не виїжджаючи за межі області.

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