Бригади «Вінницяоблводоканалу» 7 серпня взялися за ремонт водогонів одразу на шести вулицях міста — мешканці за вказаними адресами можуть тимчасово залишитися без водопостачання.

Комунальні обмеження у Вінницькій області тривають і 7 серпня — цього разу бригади «Вінницяоблводоканалу» взялися за ремонт водогонів одразу на шести вулицях міста. Через роботи мешканці за вказаними адресами можуть тимчасово залишитися без водопостачання.

Як повідомляє ВІТА ТБ із посиланням на Вінницьку міську раду, попри штормове попередження — 7 серпня у Вінниці очікуються гроза, шквальний вітер та град — усі комунальні підрозділи міста працюють у штатному режимі. Головна насосна станція Вінниці відновила повноцінну роботу близько опівночі, усі райони міста забезпечені водою.

«Нічний пік водозабору пройшов без збоїв, жодних скарг від жителів не надходило», — зазначила начальниця відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Антоніна Іващук.

За якими адресами ремонтують водогони

Бригади комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» 7 серпня працюють за шістьма адресами:

вулиця Д. Бадіки, 18;

вулиця Зарічна, 64;

вулиця С. Зулінського, 7;

вулиця Затишна, 3;

вулиця Магістратська, 9;

вулиця І. Богуна, 92.

У міськраді запевнили: водопостачання за цими адресами відновлять одразу після завершення ремонтних робіт. Точний час відновлення не називають — усе залежатиме від складності пошкоджень на кожній ділянці.

Гаряча вода та світло: де ще тривають відключення

Окрім ремонту водогонів, у Вінниці 7 серпня тимчасово призупинено подачу гарячої води на вулиці Варшавській, 29, 31, 33, 46 та 48. Також холодного й гарячого водопостачання немає на вулиці Варшавській, 3, 3-А та 16 — через ремонт мережі. Орієнтовний час відновлення — 17:30.

У «Вінницьких міських електромережах» попередили про тимчасові відключення світла на вулиці Театральній, вулиці С. Зулінського (будинки 37-А–55), вулиці Вишневського, вулиці, провулку та проїздах Шереметка, вулиці Стрілецькій (будинки 60–66) та вулиці Героїв Нацгвардії (будинки 3–15).

Куди телефонувати вінничанам

Зателефонувати до «Цілодобової варти» жителі Вінниці можуть за номерами: 15-60, 0-800-60-15-60, (0432) 65-15-60. Оператори приймають скарги та надають актуальну інформацію про стан комунальних мереж цілодобово.

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