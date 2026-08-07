В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра через аварійний прорив на водогоні без водопостачання залишилися мешканці одразу кількох вулиць. КП «Дніпроводоканал» уже проводить ремонтні роботи.

Відключення води у Дніпрі на цьому тижні отримало новий поворот — через аварійний прорив на мережі в Амур-Нижньодніпровському районі без водопостачання залишилися мешканці одразу кількох вулиць.

Як повідомляє КП «Дніпроводоканал», аварійно-ремонтні роботи проводяться на вулиці Моніторній, 7. Саме там стався порив, який і спричинив масштабне знеструмлення водогону в цій частині міста.

Через ремонт тимчасово припинено подачу води за такими адресами:

вулиця Моніторна;

вулиця Гідропаркова;

вулиця Велика Діївська;

вулиця Метробудівська та прилеглі вулиці.

Комунальники запевняють, що водопостачання відновлять протягом дня — одразу після завершення ремонтних робіт. Точний час залежить від складності пошкодження, однак бригади вже працюють на місці.

Що робити, якщо ваша вулиця у списку

Мешканцям перелічених вулиць радять зробити запас води для побутових потреб. Якщо водопостачання не відновили після обіцяного терміну, можна звернутися до контакт-центру КП «Дніпроводоканал» за телефонами, вказаними на офіційному сайті підприємства. У диспетчерській службі нададуть актуальну інформацію про хід ремонту.

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