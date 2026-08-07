Рівнеоблводоканал розпочав підготовку нових тарифів на водопостачання та водовідведення на 2027 рік — одразу після липневого подорожчання.

Комунальні тарифи в Рівному продовжують зростати — цього разу черга дійшла до води. "Рівнеоблводоканал" розпочав підготовку нових розрахунків вартості водопостачання та водовідведення на 2027 рік. Відповідне повідомлення вже оприлюднили на офіційному сайті підприємства.

Це вже друга спроба перегляду тарифів за останні місяці. У липні 2026 року вартість послуг водоканалу для мешканців обласного центру суттєво зросла — підприємство аргументувало це зростанням витрат на електроенергію, реагенти для очищення води та підвищенням мінімальної заробітної плати.

Тепер комунальники готують новий пакет документів для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Процедура передбачає тривалий процес погодження — від подання заявки до затвердження може минути кілька місяців. Саме тому до 2027 року готуються вже зараз.

Чому тарифи переглядають знову

Основна причина — зростання собівартості послуг. За даними підприємства, витрати на електроенергію становлять близько третини від загальної вартості водопостачання, а ціни на струм для непобутових споживачів у 2026 році продовжують зростати. До цього додаються інфляція, подорожчання реагентів та пально-мастильних матеріалів, необхідних для роботи аварійних бригад.

Як повідомляє ПроРівне, востаннє тарифи на воду в Рівному переглядали в липні 2026 року. Тоді вартість централізованого водопостачання зросла приблизно на 15-20%, а водовідведення — до 30%. Попри це, водоканал заявляє, що навіть після підвищення тариф не покриває реальної собівартості послуги.

Що чекає на споживачів у 2027 році

Конкретні цифри нових тарифів наразі невідомі — підприємство лише розпочало процедуру розрахунків. Однак практика попередніх років свідчить, що водоканали зазвичай закладають у нові тарифи компенсацію зростання всіх складових: зарплат, енергоносіїв, реагентів, амортизації обладнання та планових ремонтів мереж.

За попередніми оцінками, зростання може становити від 10% до 25% залежно від остаточних розрахунків та рішення НКРЕКП. Остаточне затвердження тарифів очікується наприкінці 2026 — на початку 2027 року.

Як формуються тарифи на воду

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні регулюються державою через НКРЕКП. Комунальне підприємство подає розрахунки, комісія їх перевіряє, проводить відкриті слухання та ухвалює рішення. Споживачі можуть ознайомитися з проєктами тарифів на офіційному сайті водоканалу або НКРЕКП після їх оприлюднення. У разі незгоди мешканці мають право подати зауваження під час громадських обговорень.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінили ціни в різних містах.