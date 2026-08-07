Ровнооблводоканал начал подготовку новых тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2027 год — сразу после июльского подорожания.

Коммунальные тарифы в Ровно продолжают расти — на этот раз очередь дошла до воды. "Ровнооблводоканал" начал подготовку новых расчетов стоимости водоснабжения и водоотведения на 2027 год. Соответствующее сообщение уже обнародовали на официальном сайте предприятия.

Это уже вторая попытка пересмотра тарифов за последние месяцы. В июле 2026 года стоимость услуг водоканала для жителей областного центра существенно выросла — предприятие аргументировало это ростом расходов на электроэнергию, реагенты для очистки воды и повышением минимальной заработной платы.

Теперь коммунальщики готовят новый пакет документов для Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Процедура предусматривает длительный процесс согласования — от подачи заявки до утверждения может пройти несколько месяцев. Именно поэтому к 2027 году готовятся уже сейчас.

Почему тарифы пересматривают снова

Основная причина — рост себестоимости услуг. По данным предприятия, расходы на электроэнергию составляют около трети от общей стоимости водоснабжения, а цены на электричество для небытовых потребителей в 2026 году продолжают расти. К этому добавляются инфляция, подорожание реагентов и горюче-смазочных материалов, необходимых для работы аварийных бригад.

Как сообщает ПроРивне, в последний раз тарифы на воду в Ровно пересматривали в июле 2026 года. Тогда стоимость централизованного водоснабжения выросла примерно на 15-20%, а водоотведения — до 30%. Несмотря на это, водоканал заявляет, что даже после повышения тариф не покрывает реальной себестоимости услуги.

Что ждет потребителей в 2027 году

Конкретные цифры новых тарифов пока неизвестны — предприятие только начало процедуру расчетов. Однако практика предыдущих лет свидетельствует, что водоканалы обычно закладывают в новые тарифы компенсацию роста всех составляющих: зарплат, энергоносителей, реагентов, амортизации оборудования и плановых ремонтов сетей.

По предварительным оценкам, рост может составить от 10% до 25% в зависимости от окончательных расчетов и решения НКРЭКУ. Окончательное утверждение тарифов ожидается в конце 2026 — начале 2027 года.

Как формируются тарифы на воду

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение в Украине регулируются государством через НКРЭКУ. Коммунальное предприятие подает расчеты, комиссия их проверяет, проводит открытые слушания и принимает решение. Потребители могут ознакомиться с проектами тарифов на официальном сайте водоканала или НКРЭКУ после их обнародования. В случае несогласия жители имеют право подать замечания во время общественных обсуждений.

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