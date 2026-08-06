Теперь помощь по уходу за ребенком до одного года и "єЯсла" можно получать на специальный счет "Турбота про дитину" в рамках "Дія.Картки". Министерство социальной политики назвало пять банков-партнеров, через которые доступна услуга.

Денежная помощь для украинских семей с детьми претерпела существенные изменения — Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило о переводе двух ключевых выплат на "Дія.Картку". Речь идет о помощи по уходу за ребенком до достижения одного года и компенсации "єЯсла".

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, открыть специальный счет "Турбота про дитину" можно в приложении одного из пяти банков-партнеров. В перечень вошли ПриватБанк, Monobank, А-Банк, Sense Bank и Банк Кредит Дніпро. Никаких дополнительных комиссий за открытие счета не предусмотрено.

На этот же счет родители могут оформить и другие целевые "детские" выплаты: "Пакунок малюка", "Пакунок школяра", а также уже упомянутые помощь по уходу за ребенком до одного года и "єЯсла". Все средства будут поступать на одну карту, что существенно упрощает получение государственной поддержки.

Как оформить "Дія.Картку" для выплат

Выбрать "Дія.Картку" можно при личном обращении в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или к уполномоченному лицу территориальной общины. Если карта со специальным счетом "Турбота про дитину" уже открыта, специалист подтянет ее в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), и счет автоматически добавится в заявление.

Если карты еще нет, нужно сообщить специалисту, в приложении какого банка вы хотите ее открыть. Сотрудник покажет QR-код для выбранного банка — останется отсканировать его, открыть приложение и оформить "Дія.Картку". После этого счет подтянут в систему автоматически.

Как перейти на "Дія.Картку", если уже получаете выплаты

Те, кто уже получает помощь или подал заявление ранее, могут изменить способ получения. Для этого нужно лично обратиться в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или к уполномоченному лицу общины и подать заявление на изменение счета. Повторно подавать документы на саму помощь не нужно — только заявление об изменении реквизитов.

В министерстве подчеркивают: средства, полученные на "Дія.Картку", являются целевыми. Потратить их можно только на определенные товары и услуги для детей — в торговых точках, работающих по соответствующим МСС-кодам. Полный перечень разрешенных кодов опубликован на сайте министерства.

Для тех, кто не хочет пользоваться "Дія.Карткою", остается альтернатива: можно получать выплату на специальный счет в Ощадбанке, который откроет ПФУ, или направить новую выплату на тот же спецсчет, на который уже поступает одна из помощей. О своем выборе достаточно сообщить специалисту при обращении.

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