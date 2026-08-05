Укрзализныця предупредила о временных изменениях в движении пригородных поездов между Нежином и Киевом — график скорректировали из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Графики в Черниговской области снова изменились — на этот раз из-за ремонтных работ на железной дороге пассажирам электричек придется привыкать к новому расписанию. Как сообщает Информационный портал Черниговщины, Укрзализныця объявила о временных корректировках движения пригородных поездов на направлении Нежин–Киев.

Изменения коснутся двух рейсов. Первый — пригородный поезд №6917 сообщением Нежин – Киев-Пассажирский. В период с 6 по 8 августа, а также с 10 по 15 августа он будет отправляться из Нежина в 10:48 вместо привычных 11:10. Таким образом отправление сдвинули на 22 минуты раньше. В Киев поезд будет прибывать в 13:23, а не в 13:45, как было ранее.

Второй рейс, который претерпит изменения, — №6903 Нежин – Киев. С 7 по 15 августа он будет отправляться в 03:42, то есть на 4 минуты раньше предыдущего графика (03:46). Хотя сдвиг небольшой, пассажирам ночных рейсов стоит быть особенно внимательными — даже несколько минут могут стать решающими.

Причина корректировок — плановые ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре. В Укрзализныце подчеркивают, что изменения временные и связаны исключительно с необходимостью поддержания путей в надлежащем состоянии.

Как проверить актуальное расписание

Пассажирам советуют заранее уточнять график движения перед поездкой. Самый надежный способ — проверить информацию на официальном сайте Укрзализныци в разделе «Изменения движения», где публикуется детальное постанционное расписание. Также актуальные данные можно получить в кассах вокзалов и через мобильное приложение перевозчика.

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